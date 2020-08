Online y gratuito: cómo será la edición 2020 del SEOday

El SEOday llegará en este 2020 con una modalidad 100% online y entrada totalmente gratuita (Shutterstock)

SEOday es el evento SEO más grande de Latinoamérica. En este 2020 llegará con una modalidad 100% online y entrada totalmente gratuita.

Será el próximo 9 de septiembre. Este nuevo formato se verá acompañado de la participación de más de 30 speakers de países como Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, España, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, entre muchos más.

Muy pronto se comunicará quienes serán los referentes SEO a cargo de todas las charlas que formarán parte del SEOday Live Experience. Para registrarse gratis al evento, se puede seguir el siguiente enlace.

Este nuevo formato contará con la participación de más de 30 speakers de países como Argentina, México, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, España, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, entre muchos más

Sobre el SEOday

El SEOday es un evento que nació en 2015 como una iniciativa para difundir y ampliar conocimientos 100% sobre posicionamiento orgánico.

Más de 550 participantes formaron parte de la última edición del evento: mediante charlas y paneles de debate, grandes expertos nacionales e internacionales transmitieron su experiencia en torno a la industria SEO.

El SEOday es un evento que nació en 2015 como una iniciativa para difundir y ampliar conocimientos 100% sobre posicionamiento orgánico (Shutterstock)

Punto Rojo Agencia SEO

Es una agencia exclusiva SEO, con presencia en Latinoamérica. Llevan como misión que sus clientes incrementen las ventas de sus productos y servicios a partir del posicionamiento SEO.

En 2018 fueron elegidos como Mejor Agencia de Marketing Online para e-Commerce en el eCommerce Day Argentina y The Best SEO agency in LATAM by Clutch.

Desde el 2015 organizan del SEOday, el evento SEO de Latinoamérica que busca generar y difundir conocimientos en torno al posicionamiento orgánico.

Creen que generar conocimientos SEO es fundamental para que tanto la industria como la agencia sigan creciendo. Es por eso que desarrollaron su propio “Laboratorio SEO” que se encarga de desarrollar e investigar sobre algoritmos de buscadores.