“La evaluación es un concepto muy amplio que implica en términos generales un proceso que acompaña todo el trabajo de un docente con sus alumnos a lo largo de un ciclo lectivo. La evaluación entendida en términos formativos no está divorciada del proceso de enseñanza y aprendizaje, implica poner en juego una mirada de lectura, de reflexión y observación de cuánto y cómo aprenden los alumnos a lo largo de todo un ciclo lectivo. Evaluación es algo mucho más amplio que calificar: la no calificación, no implica la no evaluación”, cerró Di María.