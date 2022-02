Rihanna, embarazada de su primer hijo, golpeada por su ex y estafada por su padre: del drama a estrella global

Rihanna anunció su embarazo el 31 de enero.

Después de posicionarse como una de las mejores estrellas pop, se alejó de la industria de la música para convertirse en una empresaria cuyo éxito alcanzó la cima. A sus flamantes 34 años -los cumple hoy- la cantante Rihanna ya es multimillonaria: su fortuna supera los 1.400 millones de euros. La mayor parte de su patrimonio se debe a la facturación de su marca de cosméticos, Fenty Beauty, que según la revista Forbes ronda los 1.180 millones de euros. La artista nacida en Barbados posee, además, la segunda mayor fortuna global entre las mujeres dedicadas al entretenimiento, solo detrás de la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Robyn Rihanna Fenty -su verdadero nombre- convierte en oro todo lo que toca: Considerada la cantante más rica del mundo en 2019, su marca, al cumplir el primer año, en 2018, ya generaba alrededor de 464 millones de euros de ingresos anuales, según el conglomerado de lujo LVMH, propietario de firmas como Dior, Givenchy o Kenzo. Otros 230 millones de euros de su fortuna se atribuyen a su firma de lencería, Savage x Fenty, y el resto lo componen sus ingresos como estrella musical y actriz. La revista de negocios, además, enfatiza que Rihanna hoy es la empresaria de belleza que tuvo más éxito en el mundo utilizando sus redes sociales. Solo en su cuenta de Instagram suma más de 100 millones de fans.

Tal es el talento adquirido para los negocios, que la cantante, alejada de la música hace cinco años, ahora se dispone a dar un paso más: convertirse en la mayor influencer en el mundo de la maternidad.

Para anunciar su avanzado embarazo, la cantante planeó cada momento de la escena que recorrería el mundo con la velocidad de un rayo. Recorría con su novio, el rapero A$AP Rocky, el padre de su primer hijo las calles de Harlem, a la vez que eran fotografiados.

Rocky y Rihanna asistieron a la Gala 2021, en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, el 13 de septiembre de 2021. Con sus vestuarios lograron captar las miradas de todos los asistentes. REUTERS/Mario Anzuoni

En la imagen, Rihanna paseaba orgullosa su panza, que sobresalía de unos jeans rotos, completando el look con un abrigo fucsia y varios colgantes y cadenas.

La futura madre no es una embarazada más. Rihanna es una estrella y como tal, diseñó su propio estilo, muy particular por cierto. “Estoy disfrutando de no tener que preocuparme por cubrir mi barriga; sí, estoy un poco gordita, pero es que ¡es un bebé!”, le comentó a la revista People.

Para seguir manteniendo su estelaridad como fashionista, la intérprete de We Found Love supo convertir sus cada una de sus apariciones en una pasarela de moda para embarazadas. ¿Quién dijo que la moda premamá es aburrida y que limita la originalidad y el estilo? Rihanna lo deja claro en la elección de cada outfit que lucirá en público. En el evento más reciente de su línea de belleza y maquillaje, realizado en Los Ángeles, impactó con un top de tiras verdes y pantalones de lentejuelas y transparencias, que completó con joyas de una marca internacional. Puro glamour.

“Tener un bebé es algo en lo que no estaba enfocada, pero con Rocky apareció la idea. Está amando todos los cambios en su cuerpo durante el embarazo y siempre ha celebrado a la mujeres embarazadas en sus shows de pasarela para Fenty”, le dijo una allegada a People.

Aunque la pareja se conoce desde 2012, fue recién en noviembre de 2020 que nació el amor entre ellos. En aquel entonces los rumores de noviazgo empezaron a circular, pero los implicados prefirieron callar. Hasta que en mayo de 2021, el rapero sorprendía al mundo con una confesión que reveló durante una entrevista: Que la cantante es el amor de su vida y tener hijos con ella, “su destino”. A partir de ahí empezaron los rumores de boda, y en diciembre, los de embarazo, que fueron ratificados con una foto que deja lugar a dudas.

Rocky también admite que la futura madre de su hijo siempre ha tenido gran influencia en su música. No solo coinciden en la pasión por la música, también los une el gusto estético atrevido. Rihanna, considerada un ícono de la moda, eligió un hombre que nunca pasa desapercibido.

Rihanna en la gala benéfica del Instituto del Traje 'China: Through The Looking Glass', en el Museo Metropolitano de Nueva York. Su vestido, diseñado por Guo Pei fue el comentario de la noche. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Hay rosas en la vida, también espinas

La cantante y su padre, que estaban distanciados desde hacía años, fue la pandemia de coronavirus la que propició el reencuentro. Ronald Fenty se contagió de Covid 19, tuvo que ser internado y su hija decidió mandarle un respirador a Barbados, país caribeño donde nació la cantante y vive su padre. “Honestamente, pensé que iba a morir”, reveló el enfermo al diario The Sun. Pero por fortuna no necesitó el respirador enviado desde Los Ángeles.

Desde la casa de Saint James que le regaló Rihanna, ya recuperado del coronavirus, le dio una entrevista al medio británico a fin de transmitirle un mensaje afectuoso de un padre a su hija: “Tengo que decir que te quiero mucho, Robyn” (su nombre verdadero). También aprovechó la difusión que iban a tener sus palabras para exigirle a su gobierno mayores restricciones para frenar la propagación del virus y recomendar a los ciudadanos que se queden en sus viviendas: “Quiero que todo el mundo esté en casa. Esta situación es seria” . Y terminó la entrevista con una frase de agradecimiento: “Ella hizo mucho por mí. Aprecio todo lo que ha hecho”.

Rihanna y su padre pudieron hacer las paces, después del alejamiento que duró muchos años.

Las razones del alejamiento de Rihanna con su padre han sido realmente graves dentro de una familia. En enero del año pasado, la cantante demandó a su padre por supuesto fraude y falsa publicidad. Según consta en los documentos presentados en la Corte Federal de Los Ángeles y filtrados al portal de noticias The Blast, en 2017 Fenty creó una empresa con la que hacía negocios en nombre de su hija, pese a Rihanna nunca estuvo involucrada en el proyecto.

Llegó a tener conversaciones acerca de una gira de conciertos que la cantante haría por Latinoamérica a cambio de 13 millones de euros. No resultó ser un hecho aislado. Años atrás, Rihanna descubrió que su padre había vendido información de los maltratos físicos que recibió de su exnovio, Chris Brown, en 2009.

En una entrevista concedida a la revista Vogue, la intérprete de Umbrella reconoció que el corazón se hizo trizas cuando se dio cuenta de lo que había hecho su padre. “Escuchás historias terribles sobre personas que van por detrás haciendo cosas raras, pero siempre piensas que eso nunca ocurrirá en tu familia. Nunca pensé que mi padre me haría algo así, pero lo hizo -se angustió-. Fue a la prensa y dijo un montón de mentiras. Él no había hablado conmigo después de todo aquello, ni me llamó para saber si estaba viva siquiera, nada. Simplemente fue a los medios y le dieron su cheque. Yo me pregunto si realmente le importo. Es algo muy extraño. Es la única palabra que se me ocurre para describirlo, porque crecés al lado de tu padre, lo conoces, eres parte de su vida. Y luego hace esa locura. No logro entenderlo”, finalizó la cantante de A Girl like Me.

Según el Daily Mail, el padre de la Rihanna tuvo una fuerte adicción a la cocaína y al alcohol. También asegura que en varias ocasiones el hombre tuvo que ser expulsado de los eventos en los que se participaba su hija, por su comportamiento después de haber bebido demasiado. Como si todo esto fuera poco, la intérprete de Rude Boy reveló que su padre golpeó a su madre reiteradas veces durante su infancia, hasta le rompió la nariz. Ronald Fenty y Monica Braithwaite, que se divorciaron cuando Rihanna era pequeña, en los últimos años posaron juntos para mostrar su apoyo a su hija.

Rihanna deslumbró con una propuesta masculina y femenina en la semana de la moda en París

Rihanna incursionó en el mundo de la moda de la mano de Giorgio Armani, en 2011, diseñando prendas para las otras marcas del Emporio Armani: Underwear y Armani Jeans. Dos años después se presentó en el London Fashion Week con una colección que realizó con la marca inglesa River Island, una relación que se mantuvo por las tres colecciones siguientes. Pero el mejor negocio lo logró con Puma, convirtiéndose tiempo después en la directora creativa de su línea deportiva en 2014, para crear Fenty x Puma.





Savage X Fenty Show Vol. 2 – Official Traile

El vestido amarillo que Guo Pei diseñó para Rihanna para que lo luzca en la gala benéfica del Instituto del Traje China: Through The Looking Glass en el Museo Metropolitano de Arte, el 4 de mayo de 2015, rompió todos los récords en las redes sociales, mientras que con su atuendo de Comme Des Gargons, demostró su habilidad para reinventar el tema de la gala a través de su moda.

La cantante tuvo más de 600 nominaciones y fue galardonada con más de 200 premios: Se alzó con 9 premios Grammy, 13 American Music Awards, 8 People’s Choice Awards, 12 Billboard Music Awards, 2 BRIT Awards y 8 iHeartRadio Music Awards. En su meteórica carrera rompió seis récords mundiales, y, por otra parte, recibió un premio como Ícono de la Moda, otorgado por la CFDA en 2014.

Una de vlas artistas más vendidas de la historia, con más de 250 millones de discos vendidos a nivel mundial, Rihanna también tuvo tiempo para crear y ocuparse de la Believe Foundation, una organización que brinda ayuda a niños con enfermedades en estado terminal. La otra fundación de la cantante es la Clara Lionel Foundation, con la que estableció un centro de oncología y medicina nuclear en el hospital Queen Elizabeth de Barbados, además de apoyar programas de educación y cultura.

