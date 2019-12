La televisión también tuvo su destape pero fue el ámbito en el que estuvo más morigerado. Los programas de humor mostraban a las mujeres en bikinis o en ropa interior, los chistes estaban cargados de doble sentido, pero la producción nacional no incluía desnudos ni malas palabras. Los (pocos) desnudos televisivos estaban reservados para espacios culturales, eran “de qualité”. Función Privada, el programa de cine que conducían Morelli y Berruti emitía películas españolas (que disfrutaban de su segundo Destape consecutivo) y algunas argentinas que contenían desnudos. Y la televisión no ofrecía mucho más. Las asociaciones de amas de casa, las de consumidores y otra vez la iglesia presionaban para que los contenidos no subieron de tono.