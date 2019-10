Durante siglos, las más diversas legislaciones no penaron la fuga, no agravaron la condena por un intento de escape. El legislador clásico consideraba que era natural que el hombre intentara buscar su libertad. Actualmente eso cambió. En Estados Unidos, algunos estados crearon la figura de “Incumplimiento de condena” para justificar la aplicación de mayores penas a los que se fugaron. Pero si en la huida no se comete ningún ilícito (homicidio, secuestro, robo, lesiones) varios países no castigan el emprendimiento libertario.