Cuando la entrevistadora le preguntó por la relación con su familia, considerando que ella había participado junto a su marido de la violación y muerte de su hermana pequeña, la respuesta de Homolka fue: “Mi familia me ama. Y mi familia además también vivió con mi ex marido (...). Mi familia nunca me rechazó. Mi madre me dijo que odia lo que yo hice pero que me ama. Y tenemos una muy linda relación. Soy muy afortunada”.