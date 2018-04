Tres semanas después, llegué una tarde a su casa y me dijo que tenía el prólogo listo. Me pidió que lo leyera en voz alta. Cuando terminé, me preguntó qué me parecía. Cada tanto hacía eso. Leíamos algún texto suyo en el que estaba trabajando y me preguntaba qué me parecía. Para mí era como una prueba o un juego. Yo trataba de estar a la altura de esa pregunta y siempre intentaba decir algo más que alabanzas. Pero en este caso, y en tantos otros, no pude decir nada. El texto era perfecto. Una clase magistral sobre literatura, sobre Hemingway, sobre el arte de escribir cuentos. Una invitación irresistible a leer el libro de una sentada, como hizo él, a los 18 años, cuando encontró un ejemplar usado de In Our Time en una librería de Mar del Plata, y se sentó a leer y no pudo cerrar el libro hasta que lo terminó. Esa escena, un Ricardo Piglia adolescente que lee con fervor esa obra maestra, la luz del día cayendo del otro lado de la ventana, cierra el prólogo y es de una belleza indestructible.