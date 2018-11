–Sí. Hoy en día no está bien visto decirlo, pero siempre aclaro que no soy ejemplo de nada. Hablo de lo que me pasa a mí. Soy insegura. Las cosas que para muchos deberían darme seguridad, a mí me dan inseguridad. Por ejemplo, de mi novio pienso: "¿Y si cortamos? ¿Y si en realidad no me quiere tanto como yo creo?". Y con respecto a mi carrera: "¿Me la mereceré? ¿Habrá sido suerte? ¿Seguirá así?". No creo en la eternidad de las cosas. A veces me pregunto: "Si el día de mañana muere Instagram, muere Twitter y no me llaman de ningún lado: ¿Qué hago?". Creo que a mucha gente de este medio le pasa lo mismo, pero nadie se anima a decirlo.