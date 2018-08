–¿Cómo viviste en lo personal tu creciente compromiso con esta causa?

–Un día muy importante para mí fue cuando fui a Diputados, porque lo hice con mucho temor. A mí no me gusta mezclar la política. Pienso como cualquier ciudadano y trato de no exponerme, porque sé que una mirada mía puede cambiar la de mucha gente. Entonces, trato de ser lo más objetiva. Pero esta causa me hizo ver cosas tremendas alrededor mío y no podía permitirlo más. Y se dio justo cuando yo estaba haciendo un programa que funcionó, como 100 días para enamorarse, con todo para perder. Fui a Diputados temblando, por un bien común, sin saber a dónde íbamos, pero con el respaldo de un montón de gente que hace lo que hago yo, y de las actrices. Porque el primer día fue juntar firmas, carpetas… Hacerlo así fue mucho más placentero. Tuve la sensación de una unión muy grande y ya no tenemos miedo. Quiero que abran los hospitales y que no nos condenen más.