Pero faltaba la confirmación, tras un 2017 con altibajos. Y Delpo (29) ya no deja dudas: está de vuelta, con todo, listo para seguir escalando hasta la cima. "Jamás imaginé que iba a vivir todo esto… Me sigo sorprendiendo a mí mismo y quisiera continuar sorprendiendo al mundo del tenis… Este triunfo es para mi país y para todos los que me ayudan día a día", contaba Del Potro emocionado.