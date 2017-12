–Hablando de momentos de la vida no puedo evitar preguntarte por tu hoy emocional, a dos semanas de tu separación de Candelaria Tinelli (27).

–Sí. Cande y yo nos despedimos muy bien, porque realmente es una persona a la que quiero mucho. Los motivos son personales y voy a reservarlos. Lo importante es que los siete meses que vivimos se convirtieron en lindos recuerdos para siempre. Porque cuando querés que tu ex sea feliz, cómo y con quién sea, entendés que lo que hubo fue amor del más puro. Cande es extraordinaria, sensible y con grandes valores. Como su familia, a la que adoro, porque siempre me hizo sentir como en casa.

En tren de momentos e intimidades, Franco cuenta que finalmente –después de un año de independencia– se amigó con la soledad de su primer departamento –en Vicente López–, en el que ya se graduó de "gran anfitrión asador". Una soledad buena compañera para zapar, leer por tercera vez Tokio Blues, de Haruki Murakami, y aunque siempre prefiera el cine a Netflix, avanzar con Sobreviviendo al patrón del mal, porque suele elegir una serie larga al año. Del shopping por Madrid se lleva estatuillas hechas a mano de Freddy Mercury, de Jack Nicholson como El Guasón y de Marilyn Monroe.