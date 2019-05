Estaba muy nervioso, se trataba de mi debut como conductor, pero a la vez cómodo, porque me resguardaba un escritorio. No me convencía estar parado como en Badía y Cía. (1989), no sé, me sentía inseguro, me veía encorvado. Y saber que estaba rodeado de tan buenos periodistas y grandes comentadores, como Felipe Príncipi, Gonzalo Bonadeo, Daniel Jacubovich, entre otros, terminó de inyectarme la confianza necesaria", recuerda.