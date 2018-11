Acerca de las remakes de películas que le gustaría protagonizar, Tini aseguró: "Sin dudas Titanic (1997), que marcó mi vida, Pretty Woman (1990) y ni puedo imaginar lo que sería una nueva versión modernizada de Flashdance (1983)". Y sin más deslizó: "Algún día me gustaría montar mi propia productora de música y ficción.. Me matan los novelones tipo Gran Hotel (Netflix, 2011) y quisiera tener el desafío de protagonizar una historia con fuerte contenido social como 13 reasons why (Netflix, 2017)".