Según la mendocina, el jugador es muy simpático y agradable y se mostró muy sorprendido por la popularidad que tuvo su figura en nuestro país: "Le dije que todas las chicas lo aman, y que su popularidad es increíble, y se mostró sorprendido. '¿Por qué me quieren tanto en Argentina? ¿Qué pasó?', me preguntaba.Yo le expliqué que era porque todas las mujeres lo habían encontrado guapo y súper cool. Incluso le conté que muchas chicas escribían en sus redes sociales el chiste de 'ok, Messi no me traigas la copa, traeme el 19 de Islandia'".