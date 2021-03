Conocé los 20 videojuegos de Bethesda que llegan a Xbox Game Pass, el sistema de suscripción de Xbox

La mega operación de la que el mundo del videojuego viene hablando desde que se conoció en un primer momento -allá por septiembre de 2020- ya es un hecho. Tras una serie de revisiones por parte de las autoridades americanas y la Unión Europea, Microsoft completó la incorporación a su cartera del conglomerado conocido como Zenimax Media, Bethesda Softworks, conocida por sus populares franquicias como Fallout, Doom, The Elder Scrolls, Wolfenstein y más, por una suma de 7.500 millones de dólares. La movida despertó inquietudes y mucha curiosidad por parte del público, siendo que Bethesda es la autora de juegos míticos con enormes comunidades alrededor del mundo y en diversas plataformas. ¿Es el futuro de Bethesda exclusivo de Microsoft?

El día de ayer, el gigante de Redmond celebró la adquisición publicando en su canal de YouTube una charla en la que participaron distintos miembros de alto rango de Bethesda (Todd Howard, Erin Losi y Pete Hines, entre otros) y Microsoft (Aaron Greenberg, Phil Spencer, entre otros). En esta charla se despejaron todas las dudas respecto a lo que ocurrirá de aquí en más con los juegos ya publicados, algunos contratos de exclusividad que ya tenía asumidos Bethesda antes de la adquisición y lógicamente, los futuros juegos a publicarse. Pero primero hicieron un anuncio esperado para Xbox Game Pass. A partir de hoy, un total de 20 títulos clásicos de Bethesda llegarán a engrosar las filas del servicio de suscripción de Xbox.

Ya sea para consolas, PC y Android a través de streaming, los suscriptores podrán acceder a Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, DOOM (1993), DOOM II, DOOM 3, DOOM 64, DOOM Eternal, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Elder Scrolls Online, The Evil Within, Fallout 4, Fallout 76, Fallout: New Vegas (el único sólo en consola), Prey, RAGE 2, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood y Wolfenstein: Youngblood.

El catálogo de juegos a incorporarse a Xbox Game Pass presentado durante la transmisión.

Lo más interesante sin embargo, provino del propio Phil Spencer, Vicepresidente Ejecutivo de Gaming en Microsoft. Respecto a la exclusividad, comentó: “Obviamente no puedo sentarme acá y decir que todos los juegos de Bethesda serán exclusivos de Xbox, porque sabemos que eso no es cierto. Hay obligaciones contractuales con las que nos vamos a encontrar. Hay juego que ya existen en otras plataformas y vamos a darles todo el soporte en las plataformas en las que están. Hay comunidades de jugadores -amamos esas comunidades y seguiremos invirtiendo en ellas- e incluso en un futuro podría haber más cuestiones contractuales o de legado en diferentes plataformas”. Así se refirió a los juegos que actualmente existen por ejemplo en PlayStation 4 como Fallout 76, o el RPG online multiplayer de The Elder Scrolls, pero por sobre todo, refiriéndose a Deathloop y Ghostwire Tokyo: dos esperados títulos que serán exclusivos de PlayStation 5 por un año desde su salida , cosa que ya estaba asegurada antes de la compra del estudio por parte de Microsoft.

Acto seguido, Spencer agregó: “pero si sos un cliente de Xbox, lo que quiero que sepas es que esto se trata de entregar grandes juegos exclusivos para vos, que llegarán en aquellas plataformas donde Game Pass exista. Y esa es nuestra meta, esa es la razón por la que estamos haciendo esto, la raíz de la alianza que estamos construyendo y la capacidad creativa que seremos capaces de llevar al mercado para los clientes de Xbox, que será la mejor que se haya visto para cuando tengamos todo listo”

Esto indicaría que con excepción de los títulos que ya se encuentran publicados, todo lo nuevo que provenga de los estudios que forman parte de Bethesda llegarán de manera exclusiva a Xbox y PC, entre ellos, el próximo The Elder Scrolls VI, Starfield y el cierre de la trilogía de Wolfenstein.