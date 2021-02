Cinco videojuegos en oferta para aprovechar en febrero en Epic Games Store

Epic Games Store se prepara para presentar una nueva etapa de ofertas y beneficios especiales y lo va a hacer con algunos de los títulos más relevantes de los últimos meses. Desde el 11 de febrero se van a poder adquirir cinco nuevos juegos con precios promocionales, que van a estar disponibles hasta el 25 del mismo mes.

Desde la empresa anunciaron que también el 11 transmitirán su propio evento online por Twitch, The Epic Games Store Spring Showcase, en el que van a realizar anuncios, van a compartir nuevos gameplays y, además, van a entrevistar a desarrolladores de algunos de los títulos que ofrece la plataforma.

Este evento se da en el marco de otras novedades relacionadas con la marca. Según un representante de Epic Games, la estrategia de lanzamientos de la tienda se va a intensificar en los próximos dos años, en los que planean llegar a los 100 exclusivos, un número superior al que alcanzaron hasta ahora.

Las ofertas especiales que van a estar disponibles desde el 11 de febrero van a estar enfocadas en cinco juegos: Assassin’s Creed Valhalla , Cyberpunk 2077 , Hades , SnowRunner y Star Wars: Squadrons . Pero, además, los jugadores que ya hayan adquirido Star Wars Battlefront II van a tener descuentos adicionales en otros títulos de la franquicia, como Star Wars jedi Fallen Orden y Star Wars: Squadrons.

Assassin’s Creed Valhalla (hasta un 20 % de descuento)

Valhalla es la última entrega de la franquicia Assassin’s Creed, está vez ambientada con elementos típicos de la mitología nórdica. La entrega presenta al personaje de Eivor y durante la primera parte del juego se conoce una tragedia que dispara la historia principal. Los jugadores, al igual que en la entrega anterior, van a poder elegir el género de Eivor y se van a encontrar con el mapa más extenso hasta el momento. Aunque inicialmente el juego presentó algunos errores, ya lanzó parches incorporan mejoras.

Cyberpunk 2077 (10 % de descuento)

No debe quedar nadie que no haya oído hablar de este titulo, aunque no fue por los mejores motivos. El juego, que contó con grandes expectativas en la previa, sufrió varias reprogramaciones de su lanzamiento y finalmente cuando salió al mercado la recepción no fue la esperada. Los jugadores se encontraron con una entrega que distaba de lo prometido y fue necesario lanzar varias actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, los problemas de desarrollo no borran una historia que va a atrapar a los jugadores. Ubicada en la ciudad futurista de Night City, los usuarios van a encontrarse con una propuesta en primera persona para ponerse en el rol de “V”, un personaje al que van a poder personalizar y definir el trasfondo que le van a dar. Hay tres disponibles y van a determinar el inicio de la narrativa.

Se presentó el tráiler oficial del gameplay de Cyberpunk 2077

Hades (20 % de descuento)

Uno de los mejores lanzamientos del 2020 y que contó una gran recepción. El desarrollo estuvo a cargo de Supergiant Games, un estudio independiente y presenta a Zagreus, el príncipe del Inframundo, hijo de Hades y también es el personaje que los jugadores van a tener que controlar. El objetivo va a ser escapar de ese lugar para poder alcanzar el mundo de los vivos.

Hades – Launch Trailer – Nintendo Switch

Star Wars: Squadrons (40 % de descuento)

El juego ofrece una narrativa ubicada temporalmente después de la batalla de Endor. Los jugadores van a poder acceder a dos modalidades. Por un lado está el modo historia, que va a alternar entre los dos bandos representados por la alianza rebelde y el Imperio. Durante las diferentes misiones el usuario va a poder contar con ambas perspectivas. Además cuenta con la modalidad multijugador, que tiene dos versiones: competitiva y colaborativa.

SnowRunner (Hasta un 40 % de descuento)

Este juego de simulación le da al usuario la posibilidad de asumir el rol de un camionero que tiene que superar diferentes terrenos para cumplir con sus misiones y alcanzar los objetivos. El fuerte del título es la variedad de condiciones que el jugador va a tener que contemplar y tener en cuenta para desarrollar su partida.