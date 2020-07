La fecha en la que estarán disponibles las diferentes versiones es 4 de Septiembre de 2020 pero la preventa comenzó este jueves 2 de julio para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Google Stadia. Los títulos para la próxima generación estarán disponibles en diciembre de este año. Los precios son de U$S 60 para el NBA 2K21 standard y de U$S 99,99 para el “Mamba Forever Edition”. En PS5 y Xbox Series NBA 2K21 Standard Edition tendrá un costo de U$S $69,99.