De todas maneras, parece que hay más planes para el costado gratuito de Call of Duty. Según el sitio The Gaming Revolution, que tiene un historial de filtraciones acertadas sobre la franquicia y se ha ganado el odio de Activision, el estudio estaría trabajando en una versión gratuita de Call of Duty para 2021. Esta versión estaría a cargo de Sledgehammer Games, empresa responsable de Call of Duty: Advanced Warfare que también colaboró con Infinity Ward en el desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare .