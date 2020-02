Desde que los deportes electrónicos comenzaron a globalizarse, un tópico se instaló fuertemente en la escena a nivel mundial. ¿Por qué no hay mujeres en los esports? A diferencia de la gran mayoría de las disciplinas tradicionales, en los videojuegos no gana quien tenga una mayor fortaleza física, por lo que, se supone, no habría impedimento para que las mujeres compitan al mismo nivel de los hombres. Sin embargo, el número es mínimo en comparación a los varones. Un caso muy controversial se dio en Rusia, de la mano de Vaevictis, el primer equipo 100% femenino que participó en la League of Legends Continental League (LCL) de la Comunidad de Estados Independientes. La escuadra compitió un año en la máxima categoría y recientemente fue expulsada del certamen debido a bajos rendimientos.