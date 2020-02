Grant Rodiek, Senior Producer en EA Maxis, el estudio responsable de la franquicia, comenzó a trabajar en el título desde la segunda entrega, con sus expansiones de contenido. Antes de eso, había tenido un mínimo contacto con el primer juego, pero no le había atraído del todo. “En ese momento, me pareció que el juego era tonto y no me interesaba para nada. Jugué The Sims 2 en la universidad para prepararme para un viaje periodístico, como escritor en EA para cubrir la expansión de temática universitaria del juego y me enamoré. Al mismo tiempo, quería trabajar en la industria de los videojuegos muy desesperadamente y lo vi como mi oportunidad. Me mantuve en contacto con los productores que había conocido cuando hice ese viaje como periodista, me mudé cerca de las oficinas después de la universidad y, básicamente, los molesté hasta que me dieron una entrevista de trabajo”, Reveló Rodiek a Infobae.