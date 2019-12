En sus primeros coqueteos en conferencias, For Honor, el título de Ubisoft, prometía mucho. Esa premisa de combate cuerpo a cuerpo de gran jugabilidad ofrecía algo que muchos usuarios esperaban y no encontraban en otros títulos. Sin embargo, el juego ofreció poco. Un tibio modo campaña, el cual tenía poco trabajo debido a su duración, acompañaba a un interesante modo online, el cual nunca llegó a ser algo bueno gracias a sus servidores. Esto no le permitió al juego generar una base de jugadores, ya que no pudo solucionar estos problemas rápidamente. Una decepción, sin dudas, porque tenía potencial para ser un juego, pero necesitaba de otro respaldo que lo ayudara.