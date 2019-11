“Es, sin duda, un evento único para nosotros en Riot Games, es una gran celebración de League of Legends, donde lo competitivo pasa un poco a un segundo plano y todas las personas que hacen que este juego sea lo que es pueden disfrutar de unos días inolvidables llenos de pasión", confesó a Infobae Javier “RiotMaggical” España, Manager del área de contenidos de esports en latinoamérica sobre el All-Stars". Pero no solamente es para los competidores profesionales y España agregó: "El trabajo con la comunidad e influenciadores para este evento es único, porque ellos son gran parte de la razón por la que League of Legends es tan grande. La verdad es que nos emociona mucho el evento, y esperamos que luego de éxito que tuvo el año pasado, siga creciendo”.