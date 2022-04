Conditions requises pour devenir contrôleur de la circulation aérienne au Pérou, l'un des emplois les mieux rémunérés du pays

Dimanche dernier, on a appris qu'il y avait une pénurie de contrôleurs aériens dans le pays, qui, en raison du manque de personnel, devaient faire des heures supplémentaires pour pouvoir gagner jusqu'à 60 000 soles mensuelles, soit plus que le président de la Banque centrale de réserve du Pérou (S/41 600).

L'absence de ces spécialistes est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Union unifiée des contrôleurs du trafic aérien du Pérou (SUCTA) a conclu il y a quelques jours une grève qui paralysé le trafic aérien dans cinq aéroports du pays, dont Jorge Chavez, nuit à des milliers de touristes et de voyageurs.

Les grévistes ont réclamé, entre autres, de meilleures conditions de travail et une plus grande rémunération en raison des heures supplémentaires qu'ils font en raison du manque de personnel.

« Nous effectuons d'autres tâches en dehors du contrôle du trafic aérien, telles que des travaux de formation, qui se déroulent sur plusieurs mois et que Corpac ne paie pas pour cela. Cela peut prendre jusqu'à 8 mois pour payer les travaux d'enseignement en un seul mois, ce qui entraîne un débordement des formulaires, car tout le monde ne gagne pas ainsi », a expliqué Victor Zavaleta, secrétaire général de la SUCTA, au programme Punto Final.

Pendant ce temps, Jorge Perlacios, président du conseil d'administration de la Société péruvienne des aéroports et de l'aviation commerciale (Corpac), a confirmé le manque de ces spécialistes. « La question du trafic aérien nécessite une reconfiguration. Nous avons besoin de plus de contrôleurs aériens », a-t-il dit.

EXIGENCES POUR ÊTRE UN CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Parmi les appels répétés qui ont été lancés pour l'embauche de contrôleurs aériens, voici quelques-unes des exigences demandées pour accéder à ces emplois :

- Avoir suivi avec succès le cours de base de contrôleur de la circulation aérienne, certifié par un centre d'études reconnu par la Direction générale de l'aéronautique civile (DGAC) du MTC.

- Posséder une licence et une approbation de contrôleur de la circulation aérienne d'approche délivrées par la DGAC.

- Le temps de formation moyen d'un contrôleur de la circulation aérienne est d'un an et demi. Le cours de base dure un an et pendant six mois, des stages supervisés sont effectués jusqu'à l'obtention de la licence.

- Les appels sont publiés sur le site web de Corpac (www.corpac.gob.pe) sous l'option « Call for Human Talent ».

Controladores aéreos de Corpac | Foto: Agencia Andina

QUE FAIT UN CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ?

Des spécialistes de Corpac, une entité rattachée au ministère des Transports et des Communications (MTC), expliquent le travail effectué par le contrôleur aérien.

« Le contrôleur de la circulation aérienne maintient l'ordre, la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes, du moment où l'avion commence son roulage au sol au décollage jusqu'à l'atterrissage et le voyage vers le terminal de l'aéroport », expliquent-ils.

Ils ajoutent que le contrôleur établit un ordre, en définissant la priorité dans l'attention des vols ; il effectue son travail dans le but d'assurer la sécurité du transit des navires, de prévenir les incidents et d'éviter les collisions dans les airs. Dans le même temps, il recherche l'efficacité afin de réaliser le plus grand nombre d'opérations aériennes.

PROFIL DU CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Pour remplir ces fonctions, une « trempe équilibrée » est nécessaire pour faire face efficacement aux situations difficiles tout en maintenant le calme et le contrôle de la situation. La stabilité émotionnelle est nécessaire pour favoriser la concentration.

Le contrôleur de la circulation aérienne doit être en mesure de prendre des décisions rapidement, ce qui est nécessaire pour ordonner le déroulement des opérations aériennes.

Vous devez disposer d'une facilité pour les opérations numériques et effectuer des calculs mathématiques rapidement pour projeter ou mesurer les temps et les distances mentalement à l'avance.

La maîtrise de la langue anglaise est une autre connaissance de base, puisqu'il s'agit de la langue standard utilisée pour communiquer avec les équipages des compagnies aériennes ou des entreprises de pays non hispanophones.

Les contrôleurs aériens de Corpac qui se sont mis en grève jusqu'à S/60 par mois | Vidéo : Punto Final

