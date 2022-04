Le mariage houleux entre Katy Jurado et Ernest Boragnine

La première fois que Katy Jurado s'est mariée elle pensait vivre une histoire d'amour, cependant, elle a subi l'un de ses pires moments aux côtés d'Ernest Borgnine, qui l'a agressée physiquement à plusieurs reprises. Parfois, il l'a même violée devant la presse.

Tout au long de sa jeunesse, Katy Jurado, l'une des actrices mexicaines les plus renommées internationalement, a eu une longue lignée de prétendants de différentes nationalités, mais elle a été déçue par son premier mari, Victor Velázquez.

Même si elle pensait ne plus jamais tomber dans le mariage, elle a rencontré l'acteur américain Ernest Borgnine en 1954 lors du tournage de Vera Cruz. Il serait immédiatement tombé amoureux d'elle et aurait commencé à la courtiser.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

Ernest suivait Jurado partout, la remplissant toujours de cadeaux et lui disant les plus beaux mots, au point où elle était très flattée. Pendant au moins deux ans, il l'a traitée comme ça, alors l'actrice a décidé d'accepter de commencer une relation avec lui.

De leurs fiançailles, ils ont avancé au mariage, car le 31 décembre 1959, ils se sont mariés. Cependant, les mauvais traitements ont rapidement commencé par le protagoniste de Marty, qui l'a agressée à plusieurs reprises à cause de sa jalousie.

À plusieurs reprises, Katy s'est réveillée la nuit en raison d'un essoufflement dû à la tentative de son mari de l'étrangler. Quand elle a réagi, il lui a simplement dit qu'il avait rêvé d'un autre homme et qu'il s'était mis en colère.

La violence s'est rapidement reflétée dans les médias, la presse ayant commencé à se rendre compte que le célèbre couple se battait constamment en public, principalement lors des événements auxquels ils étaient invités.

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Les rumeurs selon lesquelles le mariage traversait une période difficile sont devenues des nouvelles, de sorte que la presse a commencé à les suivre partout et plusieurs attaques de Borgnine ont été filmées. La plus célèbre à cette époque était celle où, en Italie, l'acteur l'avait repérée dans l'une des rues où plusieurs journalistes les regardaient et que les photographies de la Mexicaine battue auraient été diffusées dans tous les journaux.

Comme Jurado l'a rappelé dans l'émission Storias enarzadas, ils participaient à une réunion à laquelle les deux avaient été invités et il y avait des boissons alcoolisées. Son mari n'aurait pris qu'un peu plus de temps qu'elle, mais cela a servi à justifier son comportement violent envers le protagoniste de The Seminarian.

Elle ne pouvait plus le supporter, alors elle a décidé de commencer à marcher seule dans les rues de Rome, mais Ernest l'aurait rattrapée et aurait commencé à lui tirer le bras pour partir avec lui. Katy a refusé et la discussion s'est élevée dans le ton, au point où elle s'est retrouvée avec beaucoup de sang.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

L'histrioniste a assuré qu'elle avait dû assister à la Mostra de Venise avec un bras cassé à cause des secousses de son mari d'alors, ce qui l'a rendue vulnérable et humiliée.

Peu de temps avant de demander le divorce, selon la fille de Katy, Sandra Velázquez, elle a de nouveau été agressée de la même manière, seulement maintenant toute sa famille a été témoin des mauvais traitements qu'elle a subis. À ce moment-là, ses deux fils ont assuré Ernest qu'ils le tueraient s'il touchait à nouveau sa mère comme ça.

Katy a demandé le divorce d'Ernest en 1963, après trois ans de mariage. Tout au long de ce processus, il a dû demander une ordonnance restrictive, le danger demeurant latent. Pour les mêmes raisons, le protagoniste d'El Bruto a décidé de rester à l'écart des caméras pendant trois ans.

Selon Sandra, sa mère était très déçue de ne pas avoir réussi pour la deuxième fois en amour.

