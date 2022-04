La mère du bébé mort est apparue à Bogota sur les plages de Magdalena

Depuis le 4 avril, Yenni Alexandra Higuera Casallas était portée disparue. La femme de 25 ans était la mère d'un bébé de deux ans qui a été retrouvé mort sur une plage de la zone touristique de Buritica (Magdalena). Selon le journal El Colombiano, quelques touristes ont vu une petite voiture bleue sur la plage et lorsqu'ils se sont approchés, ils ont trouvé le bébé mort.

Dans l'après-midi de ce mardi, des proches de la femme ont confirmé à plusieurs médias qu'Higuera Casallas était apparue dans les dernières heures dans la ville de Kennedy, au sud de Bogota, sa ville natale.

La même version a été confirmée par le journal El Heraldo de Barranquilla. « Je viens au nom de Mme Yenni Higuera, elle a déjà comparu et se trouve à Bogotá », aurait déclaré l'avocat de la femme aux autorités de Magdalena dans l'après-midi du 19 avril.

Il convient de rappeler qu'il y a quelques jours, une vidéo de caméras de sécurité dans la zone où le corps de la mineure a été retrouvé a été transcendé, dans laquelle Yenni Alexandra Higuera Casallas pouvait être vue pieds nus, désorientée et sans son bébé, identifié par la médecine juridique comme étant Samuel Guerrero Higuera.

À l'heure actuelle, les analyses des causes exactes de la mort d'Edwin Samuel Guerrero Higuera ont abouti à la mort par asphyxie par immersion. « Il y a un rapport qui confirme que l'enfant s'est noyé et nous sommes toujours à la recherche de la mère, à cause de certaines comparaisons qui ont été faites à travers des vidéos, nous allons continuer à la rechercher afin de trouver où elle se trouve et, ainsi, d'avoir une image plus large de cette situation », a déclaré le colonel Jesús Manuel de los Reyes a expliqué à l'époque, commandant de la police métropolitaine de Santa Marta.

De son côté, le père du garçon a ajouté qu'avec l'apparition de son ex-compagne, il espère que ce qui s'est passé sera clarifié et que justice sera rendue. « Mon fils est déjà mort et rien ne va le changer. La seule chose qui me reste en tant que père est de savoir pourquoi Yenni a agi ainsi. Je ne comprends pas comment son cœur lui a donné de le laisser allongé là et de partir », a dit l'homme.

Dans son entretien avec El Tiempo, le père a également indiqué que la dépouille de son fils lui avait été remise jeudi dernier, après la publication des résultats du test ADN qui confirmait pleinement la parenté.

« Le samedi, le garçon est arrivé à Bogota et nous l'avons enterré le lendemain. C'était une période très difficile parce que je ne m'attendais pas à dire au revoir si tôt à mon fils, qui était en bonne santé et qui était très heureux », a-t-il ajouté.

À propos de Yenni, Guerrero a affirmé avoir des informations selon lesquelles elle est détenue dans une clinique mentale pour un trouble qu'elle présente. « Je prie Dieu pour que cela ait été un accident, je pense toujours que c'était une bonne maman », a-t-il conclu.

Pour l'instant, les autorités ne se prononcent pas sur l'apparence de la mère, pas plus qu'il n'y a d'hypothèse claire sur son degré de responsabilité dans la mort du bébé.

