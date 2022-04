Ils demandent à nommer un maire ad hoc à Cali pour les élections présidentielles

Les succès et les échecs du maire de Cali, Jorge Iván Ospina, ont rendu difficile pour lui de douter de sa réputation auprès de la population de Cali. À cela s'ajoutent les controverses au sein de sa direction, qui ont même transcendé au niveau national, en raison de toutes ces vicissitudes, une initiative a été promue qui cherche à nommer un maire ad hoc dans cette ville pour les élections présidentielles, arguant qu'il n'y a pas assez de garanties pour les élections au niveau local, et l'impartialité est nécessaire pour leur permettre de bien avancer.

Le principal orateur de la demande est le conseiller Roberto Rodríguez Zamudio, qui demande au maire Jorge Iván Ospina de diriger le processus de nomination d'un maire ad hoc, selon Zamudio, depuis le 28 avril 2021, des doutes sont apparus quant à l'institutionnalité de la ville, car il convient de noter que plusieurs controverses sur la grève nationale et la position prise par le bureau du maire de la municipalité à l'égard des mêmes manifestations.

En outre, le lobbyiste dénonce le fait que divers responsables qui étaient aux tables de dialogue avec les manifestants et la soi-disant ligne de front, démissionnent de leurs fonctions et rejoignent la campagne du Pacte historique pour la présidence, une situation qui, selon lui, lui cause des désaccords et des doutes sur les perspectives, qui proviennent du contexte démocratique de la ville.

Le conseiller Zamudio a expliqué : « Je le fais avec des arguments clairs, je l'ai exprimé publiquement : alors que les fonctionnaires démissionnent aujourd'hui pour quitter la campagne de Petro, alors que les institutions sont publiquement désignées pour favoriser une campagne, les conditions de transparence et de respect d'une citoyenneté ne peuvent pas être générées, donc je suis demandant cordialement au maire, qu'il soit celui qui traite l'élection d'un maire ad hoc pour assumer avec responsabilité, respect et transparence, tout ce qui concerne les prochaines élections à la présidence de la République. »

Pendant ce temps, Roberto Zamudio a également lancé une fléchette dans les politiques du maire Ospina, assurant qu'il comprenait qu'il y avait des questions liées à l'agenda de Gustavo Petro. Cependant, il ne permettrait pas que ces postes particuliers imprègnent fortement la gestion du secteur public et l'institutionnalité établie dans la ville de Santiago. de Cali.

Selon le journal El País de Cali, le sénateur Gabriel Velasco a également rejoint les détracteurs de la position d'Ospina et a déclaré qu'il n'y avait pas de garanties claires permettant aux élections d'être transparentes, puisqu'il suppose que le président local a soutenu le Pacte historique, Velasco a déclaré : « Je estiment qu'un maire ad hoc au fur et à mesure que les élections passent ».

Il est important de noter que Velasco et Zamudio sont tous deux actifs dans l'aile droite du pays, le sénateur a montré son soutien au candidat Federico Gutiérrez, tandis que le conseiller de Caleño appartient au parti du Centre démocratique. Bien qu'ils ne soient pas les seuls, ils deviennent les leaders décisifs dans cette situation qui touche directement le maire Jorge Iván Ospina près d'un mois après les élections présidentielles.

Face à cette agitation, la directrice juridique du bureau du maire de Cali, María del Pilar Cano Sterling, a expliqué que le maire d'Ospina n'avait aucun lien avec les candidats à la présidence, puisque dans ce cas, ni le caractère politique ni familial n'impliquait le président avec les candidats, de sorte que l'Ad Hoc concept serait exclu, à cet égard, Cano a déclaré : « en ce sens et face à certaines demandes qui demandent ce chiffre pour le maire de Cali, en raison de la proximité présumée d'une campagne présidentielle, ce chiffre ne s'applique pas. »

