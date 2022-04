La semaine dernière, les Péruviens ont été consternés et indignés par l'enlèvement et le viol subis par une fillette de 3 ans , de Juan Antonio Enríquez García, le « monstre Chiclayo ». D'autant plus qu'il a appris que la justice ne l'avait condamné que 9 mois de détention provisoire.

Face à cela, de nombreuses marches ont été organisées pour réclamer justice pour la fille qui n'a jusqu'à présent pas reçu d'aide psychologique. Comme vous vous en souvenez, les personnalités de la télévision ont également élevé leurs voix pour protester contre cette terrible situation. Juliana Oxenford, Ethel Pozo, Jeddah Eslava, Janet Barboza, Karen Schwarz, Monica Cabrejos, Aida Martinez et d'autres ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux et à l'écran.

UN RÉSIDENT SOLIDARISÉ AVEC SENTIR PÉRUVIEN

Tout semble indiquer que la nouvelle a également attiré le cœur du chanteur René Pérez, qui n'a pas hésité à publier une vidéo sur les différentes marches qui ont eu lieu dans notre pays sur cette affaire. Les résidents ont partagé le matériel sur une chaîne numérique, où ils ont interviewé une mère au milieu de la manifestation, demandant justice pour les mineurs violés.

Une résidente partage la vidéo des marches réclamant justice pour l'enfant violé à Chiclayo. (Vidéo : Instagram)

L'AMÉRIQUE A PROMIS AUJOURD'HUI UNE AIDE PSYCHOLOGIQUE À L'ENFANT

Ethel Pozo et Janet Barboza ont abordé la question ce lundi 18 avril dans America Today, et n'ont pas hésité à consterné par le petit enfant de 3 ans. Alors que Mariella Zanetti a appelé à ce que justice soit rendue.

Les chauffeurs ont communiqué depuis Chiclayo avec le père de la mineure, qui a indiqué qu'elle recevait beaucoup d'aide de la part des Péruviens, mais que malgré le fait que les autorités soient rentrées à la maison en lui promettant une aide psychologique, jusqu'à présent, ni la mineure ni les parents n'ont été pris en charge par un le personnel de santé, ce qui inquiète les parents.

Compte tenu de cela, la fille de Gisela Valcárcel a promis à l'homme que la production lui serrait la main. Il l'a également assurée que la psychothérapeute du programme, Lizbeth Cueva, s'occuperait d'eux.

« Nous allons commander (psychologue). L'Amérique va être là aujourd'hui. Lizbeth Cueva voyage et se rend chez elle. En effet, c'est que plusieurs fois il y a des promesses, je vais vous aider, compter sur nous et personne n'arrive », lui a assuré l'animatrice de télévision.

Pour sa part, Cueva a souligné qu'elle était très engagée dans l'affaire et qu'elle chercherait à aider la petite fille.

Il convient de rappeler que les spécialistes ont souligné que la petite fille et sa famille auront besoin d'une aide psychologique pendant de nombreuses années et de manière permanente. America Today n'a fait référence qu'à une seule visite, on ne sait pas si l'aide sera pérenne.

America Today, il contacte le père d'un enfant victime de maltraitance et lui promet une aide psychologique. Lizbeth Cueva se rendra à Chiclayo. (Vidéo : America TV)

LE MONSTRE CHICLAYO A ENLEVÉ, TORTURÉ ET VIOLÉ UN ENFANT DE MOINS DE 3 ANS

La fillette de 3 ans a été attachée mains et pieds avec du ruban d'emballage pendant 15 heures, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée par des policiers. La femme innocente est restée dans un état de choc traumatique, après qu'un homme de 48 ans l'a enlevée dans une maison, l'a torturée et abusée sexuellement d'elle.

Juan Antonio Enríquez García, le « monstre Chiclayo », a profité de la distraction de ses parents pour attirer l'attention de l'enfant et la faire monter dans la voiture qu'il conduisait, puis l'emmener dans la maison située dans l'urbanisation El Santuario à Chiclayo, où il a commis toutes sortes d'abus contre mineure jusqu'à ce qu'elle soit frappée inconsciente.

