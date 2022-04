Ils signalent la disparition de deux mineurs après leur déplacement à Ciénaga, Magdalena

Depuis vendredi 15 avril dernier, des déplacements massifs ont été signalés dans le département de Magdalena. La situation est due à des affrontements entre des groupes armés cherchant à étendre leur contrôle territorial, et la situation a laissé plus de 500 personnes déplacées et deux mineurs portés disparus.

La communauté a assuré qu'elle ne savait pas où se trouvaient les frères Juan David et Juan Carlos Ortiz, âgés respectivement de 13 et 16 ans. Le leader communautaire de la Sierra Nevada de Santa Marta, Lerber Dimas, n'exclut pas que les jeunes aient été recrutés par un groupe armé en dehors de la loi.

En cours de développement...

CONTINUEZ À LIRE :