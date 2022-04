Réforme du pouvoir : les députés du PRI rejettent l'initiative pour violation des accords internationaux

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Après avoir fait partie de la délégation qui est montée à la tribune de la Chambre des députés pendant qu'Alejandro Moreno a livré un message au nom du banc du PRI, Marco Mendoza, membre du groupe parlementaire, a défendu la proposition du parti auquel il appartient.

Dans une interview accordée à Infobae Mexico, le député multimembre du Parti de la révolution institutionnelle, Marco Mendoza, a déclaré que l'initiative de réforme électrique présentée par le président Andrés Manuel López Obrador viole diverses réglementations internationales, l'une des raisons pour lesquelles son groupe refuse de voter en faveur de l'amendement constitutionnel.

L'un des principaux traités internationaux identifiés par le législateur est l'Accord de Paris, signé en décembre 2015, et dans lequel les membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont engagés à prendre des mesures pour tenter d'inverser le changement climatique causé par l'homme activité.

Le législateur a assuré que, si l'amendement constitutionnel était approuvé, un pas en arrière serait fait en matière d'environnement, puisque la réforme envisage la production d'énergie par des processus hautement polluants, contrairement à ce qui a été présenté par les législateurs de la Coalition Going for Mexico.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

Marco Mendoza a présenté sa propre initiative de réforme électrique en mars dernier, qui a été notée pour ses similitudes présumées avec la propre du président, ce qui a poussé le groupe parlementaire du Parti révolutionnaire institutionnel à se dissiper de la proposition.

« Le Groupe parlementaire du Parti révolutionnaire institutionnel (GPPRI) déclare que l'initiative qui réforme et ajoute les articles 25, 27 et 28 de la Constitution politique des États-Unis mexicains, sur les questions d'électricité, signée par le député fédéral Marco Mendoza et publiée dans la Gazette du La Chambre des députés aujourd'hui, était à titre personnel et ne représente pas la position de ce banc ni la direction nationale de cet institut politique », a déclaré la Chambre des députés, via son site officiel, a déclaré que la déclaration avait été publiée sous les instructions d'Alejandro Moreno , président du PRI.

Le législateur a nié qu'il y ait des représailles au sein du parti pour ceux qui expriment une idéologie autre que celle présentée par les dirigeants et les dirigeants du PRI, mais il a bel et bien souligné que, faisant partie d'une organisation politique, il est soumis aux lois qui lui sont ordonnées.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

Pour cette raison, le député a nié que les législateurs du PRI aient voté sur la base des sanctions qu'ils pourraient recevoir au sein du parti, telles que les différentes déclarations contre Carlos Aysa, qui s'est prononcé en faveur de la réforme de l'électricité et a ensuite été disqualifié par les hauts dirigeants du PRI.

En revanche, le député Marco Mendoza a été interrogé sur des allégations de conflits d'intérêts présumés contre deux députés de ses partis alliés, Edna Díaz du PRD, et Margarita Zavala, du PAN.

Le législateur a assuré que les allégations contre les femmes députées n'étaient qu'une stratégie visant à retarder la discussion et le vote ultérieur sur la réforme électrique, ce qui n'intéressait pas les membres de son banc, puisqu'ils sont installés à proximité de la Chambre des députés.

Marco Mendoza est arrivé en compagnie du banc du PRI dans les locaux du Palais législatif un jour avant le vote, le parti ayant assuré qu'ils seraient installés avec des couvertures et des oreillers pour dormir sur place, évitant ainsi une approbation anticipée de la proposition présidentielle.

CONTINUEZ À LIRE :