Lors de la clôture du Festival de théâtre ibéro-américain, l'actrice Conny Camelo a dénoncé des irrégularités dans l'événement

« Ils nous ont utilisés », avec ce message, l'actrice Conny Camelo a lancé, sur ses réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle elle dénonce plusieurs irrégularités autour de la 17e édition du Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá -FITB- et qui, entre autres, a été un succès en termes de box office et réception dans les œuvres présentées dans toute la ville.

Dans cet enregistrement, l'artiste de renom a indiqué qu'elle avait des problèmes pour accéder à plusieurs œuvres du festival, même si elle avait un pass tout accès, puisqu'elle avait fait un échange avec les organisateurs dans lequel ils lui ont donné une sorte d'abonnement en échange pour qu'elle influence ses adeptes afin qu'ils puissent assister aux travaux. Ceci, après la reprise de l'événement, car il a également raconté ses premiers pas à travers le FITB.

« Toute ma vie, depuis mon adolescence, je suis allé au Festival de théâtre ibéro-américain, j'ai été formé au Festival, avec des milliers de personnes et un atelier de toutes les compagnies du monde. Eh bien, il s'avère que toute ma vie, j'ai acheté le billet de saison ; j'ai toujours dépensé mon argent dessus », a déclaré Camelo, ajoutant qu'elle a par la suite participé à l'événement en tant qu'actrice et qu'elle était présente dans la crise financière survenue dans les éditions avant 2022.

Cependant, avec la reprise économique que ce symposium artistique a connu, l'actrice a déclaré avoir été contactée par l'organisation pour une demande spéciale : « Ils m'ont écrit pour la première fois (...) et ils m'ont dit 'Conny, vous qui êtes un influenceur du théâtre, vous qui allez au théâtre, nous voulons vous donne accès à ce -passeport- pour que vous puissiez le changer pour un compost et choisir vos œuvres. »

Cela pourrait vous intéresser : « La culture est le support des relations diplomatiques » : Juan Carlos Caiza, ambassadrice de Colombie en Corée du Sud, avant le FiLBO 2022

Il a ensuite déclaré qu'il avait « heureusement » accepté cette proposition et, une semaine plus tôt, il avait fait le processus pour échanger les billets de saison, y compris le choix des travaux et des horaires. Les premiers jours, il n'y a pas eu autant de réception, mais après le troisième jour, elle a commencé à voir la salle où elle assistait pleinement, et c'est à ce moment-là que ses problèmes avec la logistique du Festival ont commencé.

« -Ils m'ont dit- 'Non, Conny, il n'y a pas de bulletins de vote pour vous', et moi 'Mais pourquoi si je les avais demandés il y a une semaine ? « et ils m'ont dit que tout était plein et qu'il n'y avait pas de billetterie. Le lendemain, c'était la même chose » et il a déclaré que dans les derniers jours de tablas, ils n'avaient même pas répondu à son téléphone pour avoir raison pour les bulletins de vote auxquels il avait droit, il a donc été surpris de l'organisation du Festival à cause de cette négligence.

« Je trouve ça super moche de la part du Festival qu'ils nous utilisent de cette façon ; que nous ayons fait notre travail et d'une manière ou d'une autre notre échange tacite d'invitations et qu'ils étaient excités à l'idée d'aller au théâtre (...) Je demande au festival de respecter les acteurs de théâtre, les artistes, parce que ce festival était le nôtre, les artistes (...) Respectez et revenez à l'éthique », a déclaré le Bogotana.

La réponse de la FITB

L'homme d'affaires Ricardo Leyva, l'un des responsables de la « relance » du Festival de théâtre, a expliqué lors d'un dialogue avec El Tiempo qu'il y avait effectivement des problèmes dans l'organisation malgré l'idée d'être novatrice dans le traitement des influenceurs artistiques.

« Nous avons inventé quelque chose de nouveau cette année pour les personnes qui nous ont aidés à promouvoir le festival, les gens du théâtre, les personnes influentes : nous avons créé un accès universel afin qu'ils puissent accéder aux pièces qu'ils programmaient », a déclaré Leyva, ajoutant que dans les derniers jours de l'événement, ils avaient des problèmes logistiques. Il a même affirmé qu'il avait lui-même parlé à Conny et présenté ses excuses.

En réponse, l'artiste de 45 ans a évoqué le geste de l'homme d'affaires : « Ils se sont excusés pour cette question logistique et systémique et humaine. Ce sont de nouvelles personnes qui apprennent également et qui veulent que le festival vive et grandisse. Toutes les bonnes vibrations », a-t-il conclu.

CONTINUEZ À LIRE