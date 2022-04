Des chaussures appropriées sont essentielles pour profiter de la randonnée

ARCHIVO - Para las largas caminatas del senderismo es importante elegir un calzado que se adapte perfectamente al pie. Foto: Matthias Balk/dpa

Choisir les bonnes chaussures est essentiel pour la randonnée. Les experts du magazine spécialisé « Outdoor-Magazin » expliquent les points les plus importants à prendre en compte lors de l'essai de chaussures pour cette activité de plein air. L'orteil ne doit pas appuyer, ni vers le haut ni sur les côtés. De plus, les orteils ne doivent jamais entrer en collision avec le devant. Cela s'applique également si, en marchant, le pied heurte quelque chose. Selon la publication, le talon doit bien reposer à l'arrière de la chaussure, empêchant le pied de glisser sur les côtés ou vers le haut, sinon cela pourrait affecter la sécurité de la marche. Un conseil simple : l'ajustement des talons peut être facilement vérifié en montant les escaliers ou en plaçant la pointe de la chaussure sur un barreau de l'échelle. Le cou-de-pied et la languette de la chaussure doivent être doux et ne doivent pas être ressentis lors de la marche. Il ne doit pas non plus être trop large, surtout pour les randonneurs aux jambes fines. Lorsque le cordon est serré, la languette ne doit pas appuyer sur le cou-de-pied. Les lacets ne doivent en aucun cas être ressentis à travers le rembourrage de la languette. Pour choisir les bonnes chaussures, il faut prendre le temps. L'idéal est de marcher entre cinq et dix minutes, au cours desquelles le rythme change, parfois plus lent, parfois plus vite, ou de courir et de freiner brusquement. En appuyant sur l'embout au sol, vous pouvez vérifier que les orteils n'entrent pas en collision avec l'avant de la chaussure. Le meilleur moment de la journée pour essayer des chaussures est l'après-midi. « C'est à ce moment-là que les pieds sont déjà un peu enflés à cause de l'effort de la journée, comme ils le seront après une promenade », explique Frank Wacker, expert en équipement Outdoor-Magazin. Selon la publication, ces aspects devraient également être pris en compte : les les chaussures deviennent-elles molles après utilisation ? Existe-t-il des modèles plus étroits ou plus larges ? La semelle peut-elle être changée ? Existe-t-il des modèles pour une meilleure prise en charge ? D'autre part, lors de l'achat de chaussures de randonnée, vous devez également déterminer quels crampons conviennent aux chaussures. dpa