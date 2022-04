Vidéo : « Oui, mais s'ils me gardent », la réponse de Mateo Carvajal à la question sur son mariage

Mateo Carvajal s'est fait connaître après sa participation au Défi « Super Humains » organisé à Cap Cana en 2017, où il a remporté à la fois l'émission de téléréalité et le cœur de l'animatrice de cette version, Melina Ramírez. Cependant, la relation du couple a pris fin en 2019 peu de temps après avoir donné naissance au fils qu'ils ont eu et qu'ils ont nommé Salvador.

Le paisa réveille les commentaires sur les réseaux sociaux en raison de son apparence physique qui est très frappante pour certaines femmes, cependant, ce sont d'autres qui le critiquent pour le nombre de tatouages qu'il a sur son corps et pour l'éducation qu'il donne à son premier-né, démontrant que l'amour qu'il ressent pour l'enfant est incomparable et incalculable.

Deux ans après avoir mis fin à sa relation avec Melina Ramírez, l'athlète a confirmé sa relation avec Stephanie Ruíz le 26 octobre 2021. À cette époque, il a essayé de cacher sa relation aux médias, mais différents messages partagés sur ses réseaux sociaux ont révélé son nouvel amour avec la femme d'affaires.

Le 23 février, il a été confirmé que le couple avait pris fin, mais cela a duré peu de temps et ils ont décidé de se donner une nouvelle chance.

Dans une série de « questions et réponses », le modèle de remise en forme a résolu certaines préoccupations de ses adeptes, parmi lesquelles ils lui ont posé la question de savoir s'il a pensé à épouser son nouveau partenaire, ce à quoi il a répondu qu'il le ferait sous une condition.

« S'ils vont me garder, oui, sinon, non », a déclaré l'influenceur à travers ses 'InstaStories'.

Une autre réponse à laquelle il a répondu était sur la façon dont Salvador s'entend avec Stephanie Ruiz, une question qui est répétitive dans les interactions avec ses disciples et très enthousiaste, il a répondu :

« C'est juste que le mec maigre est plus coquette, il la voit, lui jette des baisers et la regarde, mais bon, on fixe certaines limites et on donne aux papas la place des papas », a révélé le générateur de contenu.

Voici les réponses de Mateo Carvajal :

L'influenceur a mis une condition pour pouvoir se marier

Les réactions sont rapidement apparues sur les réseaux sociaux, le portail de divertissement « Rechismes » étant chargé de reproduire ce qui a été exprimé par la paisa, une publication qui dépasse déjà 240 000 vues et a recueilli plus de 6 000 likes, ainsi que des centaines de commentaires qui ont suscité la moquerie parce qu'ils considérez qu'il n'en a pas besoin et contrairement à ce qu'il pense, il aime qu'on lui pose ce genre de questions parce qu'il les trouve drôles.

Les autres commentaires sont : « hahaha tu penses que Mateo a besoin de toi pour le garder, il est évident qu'il ne veut pas se marier et que tu souffres » ; « il aime toutes les questions, il suit la corde pour sortir des boîtes » ; « le gars sait comment allumer Doña Martha et Doña Amparo » ; « ils ne retardent pas c'est à laissez ces vieilles femmes camanduleras lui donner de la verge » ; « au moins il est sincère et pas comme les autres » ; entre autres.

En août 2021, le paisa a commencé une interaction sur ses histoires Instagram intitulée « Que dois-je penser de... », puis il a répondu au message d'un utilisateur qui disait : « Que Salvador partage avec le petit ami de sa mère ».

C'est alors que l'athlète a souligné qu'il n'avait aucun problème puisqu'il avait du respect pour son fils. « Ici, tant que ton fils est traité avec respect, parce que tout va bien, et papa il n'y en a qu'un, mais avec ça, je n'ai aucun problème. »

