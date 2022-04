Trois incendies de forêt ont été signalés à San Cristobal, dans le sud de Bogotá, au cours du week-end.

Au cours du Vendredi saint et du samedi dans le sud-est de Bogotá, trois incendies ont été signalés dans les collines de la ville de San Cristóbal, dans lesquels, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, bien que la couche de végétation de la zone ait été touchée.

Comme indiqué sur le compte Twitter du bureau du maire local, le premier incendie s'est déclaré vendredi après-midi, nécessitant le soutien de machines pour contrôler les flammes.

« Le feu de forêt dont l'origine, apparemment, était causée par des causes naturelles, a été contrôlé dans le quartier de Quindío », ont-ils déclaré ce jour-là.

Cependant, dimanche, deux autres conflagrations ont été signalées qui seraient causées par les activités de loisirs menées par des personnes en cette période de la Semaine Sainte.

« Nous avons généralement des incidents de feu de forêt dans cette région, en particulier lorsque des enfants et des garçons sont en vacances, car ils se promènent et sont soudainement négligés et génèrent une conflagration », a déclaré le lieutenant Jairo Bolaños du service officiel des incendies de la capitale colombienne à la télévision programme Citynoticias.

Selon le même responsable, les flammes ont touché 800 mètres carrés de la colline à proximité du quartier d'Altos del Zuque.

« De couverture végétale à environ 2 kilomètres les uns des autres, cela nous fait donc prédire qu'ils étaient intentionnels. Environ 500 mètres carrés ont été brûlés et à l'autre endroit, environ 300 mètres carrés », a déclaré le sauveteur de la télévision de la ville de Bogotá.

Dans ces médias, ils ont expliqué que le feu avait affecté la couverture végétale qui compose les retamos épineux et les plantes indigènes de la capitale colombienne. Dans les deux incidents, aucune personne n'a été déclarée touchée et trois machines et un camion-citerne ont été nécessaires pour éteindre les flammes.





Plan de retour

Précisément, ce dimanche marque la fin de la Semaine Sainte et, avec elle, les vacances de nombreux habitants de la capitale colombienne qui ont quitté la ville ces derniers jours. Comme d'habitude, ce samedi, le retour des voyageurs à Bogota commence et les autorités se préparent déjà à faire avancer le plan de retour.

Selon les chiffres du Secrétariat de la mobilité du district, près de 800 000 véhicules ont quitté la capitale du pays pour d'autres municipalités pour profiter de cette pause. De même, le dernier rapport du bureau du maire montre que plus de 400 000 voitures sont déjà rentrées dans la ville.

Le flux de trafic le plus élevé vers Bogotá devrait se produire entre le samedi 16 et le dimanche 17 avril, dans le cadre de l'élaboration du plan de retour.

Les personnes qui se rendent à Bogota ce week-end doivent tenir compte des fermetures de routes en vigueur, par exemple celle qui mène de Girardot à la capitale du pays. Il est également important de noter que l'entrée de la ville ne peut se faire à aucun moment, car il y aura un pic et une plaque régionale.

Le dimanche de Pâques jusqu'à midi, tous les véhicules pourront entrer dans la ville, de midi à 16 heures, les véhicules portant des plaques paires entreront dans la capitale du pays. De 16 h à 20 h, les voitures dont la plaque d'immatriculation se termine par un numéro impair seront autorisées à entrer.

À partir de 20 heures, le passage sera à nouveau autorisé pour tous les véhicules souhaitant entrer à Bogotá, quel que soit le numéro sur lequel se termine leur plaque d'immatriculation.

Il est à noter que, parallèlement à la restriction d'entrée dans la ville, les autorités locales mettront en œuvre la course réversible de la septième course à partir de la 245e rue et de la 180e rue, entre 14h30 et 20h00.





