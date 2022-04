La ville de Jalisco où de très anciennes figures du Christ « regardent »

Des figures de Christs vieux de quatre siècles ont été « voilées » tôt ce samedi matin dans la ville de San Miguel Hidalgo, Jalisco, par des dizaines de familles qui voient dans cette tradition un moyen de renforcer leur foi et de vénérer la mort de Jésus-Christ.

La nuit du vendredi saint dans le village devient une célébration dans laquelle se combinent la fête et la dévotion catholique.

Les croyants et les touristes tourbillonnent autour du soi-disant « mensonge du Christ », des autels dont l'attrait est constitué de 57 images de Jésus-Christ considérées comme un héritage relique et artistique et héritées de génération en génération.

Les familles invitent leurs proches à la « vigilance », une journée qui commence le vendredi saint à 15 heures de l'après-midi, date à laquelle, selon la Bible, Jésus est mort sur la croix, jusqu'à 5 heures le matin du samedi suivant où les invités prient, chantent des louanges, rendent grâce pour les miracles reçus et partager de la nourriture.

TRADITION FAMILIALE

Alfredo Guerrero, qui depuis 70 ans consacre la Semaine Sainte à la préparation de la « ponte », a déclaré à l'agence EFE qu'il avait commencé à aider l'un de ses oncles, qui a hérité en 1951 de l'image du soi-disant Christ de la Mezquite, une sculpture en bois de mesquite datant de 1747 et qui a derrière lui une légende religieuse profondément enracinée.

À la mort de son parent, Guerrero est devenu « l'homme » de l'image, c'est-à-dire celui chargé de s'en occuper, d'y placer le nouveau « cendal » ou pagne, d'organiser la « ponte » avec tous les éléments nécessaires, d'inviter les amis et la famille, de diriger les prières et les louanges et de fournir de la nourriture aux invités Et curieux.

Le chroniqueur populaire, Sergio Zepeda Navarro, a expliqué à EFE que la vigilance est la manière symbolique dont les familles doivent attendre le moment où Jésus est ressuscité.

« C'est une manifestation de foi des familles face à cet événement très important dans les enseignements de l'Église catholique, dans le sens de pouvoir avoir la présence du corps de Jésus et en particulier de prendre soin et de préserver (les images) pendant qu'elles attendent ce moment qu'elles espèrent être le résurrection du Seigneur », a-t-il dit.

TOURISME RELIGIEUX

Les rues de San Martín de Hidalgo étaient à nouveau remplies de touristes désireux d'en savoir plus sur la tradition du « laïc du Christ », qui reflète un syncrétisme entre les croyances de la religion catholique et les coutumes des communautés indigènes qui habitaient cette ville il y a quatre siècles.

Les 57 maisons qui protègent les images du Christ sont inondées d'arômes de copal, de romarin et de bougies brûlées. À partir du vendredi après-midi, les familles organisent et préparent les files d'attente dans la partie la plus visible de leur maison.

Dans la partie la plus visible, les familles établissent les « lignes » avec divers éléments naturels et religieux, dont la signification évoque des aspects de la passion et de la mort de Jésus et ont été utilisés pour évangéliser les peuples indigènes, a déclaré Zepeda Navarro.

Il a expliqué que les tendidos ont des branches de chêne et de saule à la tête qui représentent le jardin des oliviers où Jésus s'est retiré pour prier ; des clous de girofle comme ceux qui ont été mis sur ses mains et ses pieds pour le grimper à la croix, ainsi que des colombes qui symbolisent le Saint-Esprit et dont le son imite le cri du Vierge Marie.

Les Christs sont placés sur un « sac polochon » ou un tapis de palmiers sur lequel les indigènes fabriquent le linceul avant un enterrement. Autour de celui-ci se trouvent des feuilles de laurier et une douzaine de bougies représentant les apôtres qui sont allumées pendant la « veillée ».

Au centre se trouvent des sculptures de différentes tailles et matériaux tels que la canne ou la feuille de maïs, la céramique, le bois de chêne, le pin et le mesquite, qui ont été nommés en fonction de l'histoire ou de la légende de leur origine.

Marcela Guerrero fait partie des femmes qui protègent le soi-disant « Christ des coyotes » venu dans sa famille il y a sept générations. Il a assuré que l'origine de l'image avait deux versions dans la famille, mais le plus dit est que certains hommes l'ont laissée à l'arrière-grand-mère avec la promesse de revenir plus tard pour la paye.

Les hommes ne sont pas revenus et on pense qu'il s'agissait de catholiques fuyant l'armée pendant la guerre de Cristero — qui étaient opposés à la décision du gouvernement d'interdire la participation du clergé à la vie politique — et qu'ils ont été tués dans certaines des collines voisines.

Pour la famille, la protection de cette image a une signification religieuse mais aussi d'union familiale.

« Pour nous, c'est une grande satisfaction et un plaisir car c'est bien plus qu'une tradition, avoir un Christ est toujours une union familiale, des anecdotes et de beaux moments », a-t-il souligné.





