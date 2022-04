L'entraîneur du Deportivo Cali ne pouvait cacher sa nostalgie et son bonheur de se souvenir de l'idole de l'équipe de Colombie/ (Win Sports)

Pour l'attaquant champion du Deportivo Cali, Teófilo Gutierrez, ce que l'ancien joueur Freddy Rincón a fait dans l'histoire du football professionnel est inestimable.

« Il a laissé son âme sur le court et a quitté la Colombie dans ses meilleurs moments avec un bon football », sont les souvenirs que le joueur de Barranquilla de 36 ans a à propos du Colosse de Buenaventura, décédé à la clinique Imbanaco de Cali dans la nuit du mercredi 13 avril à Pâques 2022.

L'actuel joueur de la boîte à sucre a discuté avec la chaîne Win Sports des nouvelles regrettables que traverse le sport national et a donné son avis sur ce que cela signifiait pour lui de le regarder jouer et qu'il servirait de référence et de modèle à ses débuts en tant que professionnel. Ce sont ses mots :

Dans l'hommage qu'ils rendront ce week-end à Rincón Valencia au stade olympique Pascual Guerrero dans la classique de Cali entre l'Amérique et le Deportivo Cali, Teófilo et Adrián Ramos porteront les numéros que Freddy a utilisés dans le passé et honoreront sa mémoire compte tenu du fait que le pays est en deuil sportif et historique après son départ.

En plus de cet événement commémoratif, Teo a expliqué la raison pour laquelle vous avez porté le numéro 19 dans la plupart des équipes où il joue et a détaillé l'explication à ce sujet en nommant Rincón Valencia :

Quatre jours après la mort officielle, les hommages nationaux et internationaux à Rincón, qui a été enterré dans l'après-midi de ce samedi 16 avril dans le cimetière métropolitain du Sud à Cali, ne s'arrêtent pas. Avec le dernier au revoir, leurs proches ont vu comment le cercueil avait été enterré dans les terres de Vallecaucana enveloppé d'un drapeau colombien, d'un drapeau américain de Cali et d'un ruban portant le nom de l'attaquant.

Lors du match de la 16e journée de la ligue BetPlay I 2022 entre Independiente Santa Fe et Alianza Petrolera, l'équipe cardinale a rendu hommage au joueur qui a porté le maillot cardinal en tant que premier club de première division.

Au stade Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, les joueurs de Santa Fe sont entrés sur le terrain avec une banderole où l'on pouvait lire la phrase « Freddy, nous te porterons pour toujours dans nos cœurs. Repose en paix », tout en chantant l'hymne de Bogotá. Les deux équipes se sont retrouvées au centre du terrain pour une minute de silence à la mémoire du Colosse.

