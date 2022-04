Alors qu'elle construit son « complexe orbital », la Russie s'apprête à quitter la Station spatiale internationale

Il y a tout juste un an, anticipant d'une manière ou d'une autre que la coopération internationale dans le domaine spatial serait entravée, la Russie a annoncé la décision de se retirer de la Station spatiale internationale (ISS), l'un des projets spatiaux multinationaux les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité.

Les plans de la Russie sont de construire sa propre station spatiale et de ne pas compter sur les Américains ou les Européens pour expérimenter en orbitte terrestre. L'idée de Moscou était donc d'annoncer les adieux qui n'auraient lieu qu'en 2028 ou 2030.

Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré les temps. Les lourdes sanctions économiques imposées par les États-Unis et de nombreux pays du monde entier ont provoqué la colère des gestionnaires spatiaux russes. Ainsi, le directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozin, a lancé un ultimatum aux États-Unis pour qu'ils lèvent les sanctions contre les sociétés de recherche en génie civil TsNIIMASH et le Progress Rocket Space Center.

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

« S'ils bloquent la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une sortie incontrôlée de son orbit et tombera sur le territoire des États-Unis ou de l'Europe ? » Les menaces de Rogozin n'ont pas pris effet et les sanctions se sont poursuivies. La NASA a ensuite publié une déclaration indiquant que la coopération civile entre les États-Unis et la Russie se poursuivrait sur la station spatiale. « La relation professionnelle entre nos partenaires internationaux, les astronautes et les cosmonautes se poursuit pour la sécurité et la mission de tous à bord de l'ISS », a déclaré l'administrateur de la NASA Bill Nelson.

Depuis plus de deux décennies, la station est saluée comme une merveille de coopération entre différents pays et leurs agences spatiales respectives. Aujourd'hui, la Russie a déclaré qu'elle se retirerait du projet en 2025. Comme indiqué, en avril 2021, la Russie a annoncé son intention de quitter l'ISS en 2024 et de propulser dans l'espace sa nouvelle structure spatiale qui commençait déjà à être conçue et construite, lorsque Rogozin lui-même a enseigné les nouveaux plans pour ce qui sera le nouveau complexe orbital de son pays.

Selon l'agence spatiale Roscosmos, en avril 2021, le premier module de son projet était déjà en cours de développement lors de l'atelier 439 sur Energía, une société russe qui construit des fusées et d'autres instruments spatiaux. Le 20 avril de l'année dernière, Rogozin a écrit sur son compte Twitter : « Le premier module de base de la nouvelle station-service orbitale russe est désormais opérationnel. Energia Rocket and Space Corporation a été chargée de veiller à ce qu'elle soit prête pour le lancement en orbitale cible en 2025 ».

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

Lorsque les intentions russes de créer leur propre station spatiale ont été rendues publiques, le vice-premier ministre russe de la Défense et de l'Industrie, Yuri Borissov, a déclaré qu' « ils ne pouvaient pas risquer la vie [de nos astronautes] ». En outre, Borissov a également évoqué des problèmes de structure spatiale que Roscosmos partage actuellement avec d'autres agences spatiales. « La situation actuelle liée au vieillissement de la structure et du métal peut avoir des conséquences irréversibles : une catastrophe. Nous ne devons pas permettre que cela se produise », a ajouté le vice-premier ministre.

À l'origine, l' EEI avait une date d'expiration de 2024, mais puisque la NASA, avec l'autorisation du Congrès américain autorisant le financement du projet, sa durée de vie utile se terminera en 2030. Maintenant, avec le retrait de la Russie, on ne sait pas si cette date restera valable, au détriment d'une nouvelle augmentation du budget spatial américain et de ses pairs européens pour maintenir le laboratoire spatial de la taille d'un terrain de football opérant sur une orbitale terrestre à une altitude de 400 kilomètres.

La Russie possède près de la moitié de l'ISS et est responsable de la navigation et du contrôle de l'ensemble du vaisseau spatial. Sans cela, la station ne pourrait pas fonctionner car ce sont les moteurs russes qui lui permettent de prendre de la vitesse et de la hauteur pour ne pas tomber sur Terre. La Russie a averti à plusieurs reprises que la station, mise en orbite en 1998 et conçue pour fonctionner pendant 15 ans, nécessiterait désormais une énorme injection d'argent pour sa maintenance, afin d'éviter qu'elle ne se désintègre en morceaux et ne tombe incontrôlable sur Terre.

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

L'exploitation de la Station spatiale internationale est complexe. Alors que les modules aux États-Unis et en Europe fournissent l'énergie électrique que les panneaux solaires collectent et servent à faire fonctionner le complexe orbital, la Russie fournit le carburant et les moteurs qui lui permettent de rester en orbite et de ne pas finir par tomber de manière incontrôlable sur la Terre.





ROSS, la nouvelle station spatiale

ROSS opérera sur une orbitale héliosynchrone de 400 km d'altitude , ce qui lui permettra de surveiller toute la surface de la Terre, en particulier la région arctique. Cette orbitale permettra à la station de remplir deux fonctions importantes : des observations à haute fréquence de la Russie depuis l'espace et un accès plus facile à la station par rapport à l'ISS actuelle, ce qui permettra de réaliser plus d'expériences médicales et physiologiques que ce qui est actuellement possible sur l'orbitale russe segment.

NEM-1, également connu sous le nom de Science Power Module 1 (SPM-1), sera le module de base de ROSS. Initialement prévu pour être lancé sur la Station spatiale internationale en 2024, NEM-1 fera l'objet d'une refonte d'un an et demi à deux ans pour préparer son nouveau rôle dans le cadre de ROSS. Le lancement de NEM-1 est prévu en 2025 sur un lanceur Angara A5 depuis le cosmodrome de Vostochny et le nouveau module Core (similaire à NEM-1) devrait être lancé en 2028.

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

Diego Bagú, astronome et directeur du Planétarium de La Plata, a expliqué à Infobae ce que signifie cette nouvelle voie que la Russie a choisie en matière spatiale.

« La Russie a multiplié plusieurs projets spatiaux ces dernières années, avec soit quatre versions de la nouvelle station spatiale ROSS, soit le nouveau vaisseau spatial Oryol qu'elle prévoit. Cela complique leur travail. Le thème d'avoir sa propre station spatiale est né en 2014, au début de son conflit avec l'Ukraine. Et étant donné que cela allait entraîner des conflits avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis et avec les travaux à venir sur la Station spatiale internationale, la Russie a commencé à réfléchir à la construction de sa propre station spatiale. La réalité est qu'ils n'ont pas beaucoup progressé dans cette direction », a déclaré Bagú.

Et d'ajouter : « À tout cela, nous devons ajouter que l'ERA actuelle a une date d'expiration pour 2028 ou 2030. La Russie a proposé des solutions de rechange pour sa propre station spatiale. L'une des idées était de découpler les modules spatiaux russes qui font désormais partie de l'ISS. Et à partir d'eux, construisez leur propre station spatiale. La dernière chose que l'on sait, c'est qu'il va construire une toute nouvelle station. Cela impliquerait le lancement de 4 modules de 20 tonnes chacun. En d'autres termes, non seulement ils doivent être construits, mais ils doivent également être lancés, avec la difficulté qui en découle et le coût élevé qui en découle ».

Bagu a déclaré que la Russie avait également abandonné son projet d'intégration de la passerelle, une station spatiale internationale sur la Lune. « Et il abandonne son programme lunaire, contrairement aux États-Unis, qui se concentrent totalement sur le retour sur la lune », a déclaré l'astronome.

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

Selon les responsables russes, il n'y a plus aucune raison de s'appuyer sur la coopération avec les étrangers. La Russie, forte de sa vaste expérience dans la construction de telles structures, est tout à fait capable de développer seule une station spatiale. La non-durabilité de l'ISS est depuis longtemps un sujet d'actualité spatiale russe. Il est bien connu que le segment russe connaissait un certain nombre de problèmes, notamment des défaillances mineures de tous les appareils imaginables, des toilettes aux systèmes de survie. Ces problèmes ont finalement atteint leur paroxysme lorsque, en 2020, une fuite d'air a été découverte, qui a extrait la précieuse atmosphère de la station à un rythme alarmant. La source de la fuite a échappé à la détection pendant plusieurs mois. La détection et la réparation ont demandé pas mal d'efforts.

Puis, en avril 2021, trois autres fissures mineures ont été découvertes. Bien que ces problèmes aient été relativement faciles à réparer, il est devenu évident que leur source, la fatigue des métaux, est en train de devenir un grave problème. Outre ces problèmes, d'autres raisons plus importantes expliquent l'indépendance de la Russie vis-à-vis de l'ISS.

Selon Alexander Bloshenko, directeur exécutif de Roscosmos for Advanced Programs and Science, l'orbitale actuelle de l'ISS, et en particulier son inclinaison, ont été épuisées en termes de potentiel scientifique. Bloshenko a déclaré que l'intensité des travaux d'avancement dans l'ISS était réduite et que, grâce à cette tendance, un maximum de connaissances avait déjà été acquis.

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

C'est pourquoi les Russes envisagent de placer ROSS sur une orbitte polaire, ce qui, du point de vue de Roscosmos, présente de nombreux avantages :

1-Vous pouvez dupliquer et sécuriser les capacités des engins spatiaux de télédétection tels que ceux qui surveillent la route de la mer du Nord.

2-Dans une orbitte plus inclinée, le rayonnement cosmique externe est plus fort. Selon Roscosmos, les vols effectués dans de telles conditions prépareront mieux les cosmonautes à des missions dans l'espace lointain. Pour cette raison, le ROSS se lancera sur une orbitte à haute latitude avec une inclinaison de 97 degrés à une altitude de 300 à 350 km. Depuis ROSS, les cosmonautes peuvent voir l'ensemble du territoire de la Russie, contrairement à l'ISS d'où ils ne peuvent en voir que 20%.

3-ROSS sera une station spatiale industrielle spécialisée dotée de compartiments de production qui lui permettront d'effectuer un certain nombre de nouvelles tâches qui ne sont pas disponibles dans l'ISS. Dans la deuxième étape de l'assemblage, le ROSS comprendra un module dit de rampe, dans lequel il sera possible de garer différents types d'engins spatiaux et de satellites automatiques, de les réparer, de les ravitailler en carburant, de régler la charge utile, puis de les renvoyer en vol autonome. De plus, après un certain temps, Roscosmos prévoit de créer une flotte de remorqueurs qui seront en mesure de lancer ces satellites depuis la station sur la bonne orbitale au bon moment.

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

Les officiels prévoient de lancer ROSS en deux étapes. Pour la première étape, la station sera composée de quatre modules : NEM (date de lancement prévue - 2025), UM (le nouveau module de nœud, similaire à celui qui sera lancé à l'ISS), le module de base (date de lancement prévue - 2028) et le module Airlock. Le volume pressurisé de la station à ce stade sera de 220 m 3 ; le segment russe de l'ISS, sans MLM Nauka, a maintenant un volume pressurisé de 189 m 3.

L'équipage de la station sera composé de deux personnes d'une durée d'environ deux mois. Les équipes ne resteront pas à ROSS en permanence comme c'est le cas aujourd'hui dans l'ISS, mais arriveront au fur et à mesure que les tâches s'accumulent pour elles.

La deuxième phase de construction, qui selon Vladimir Solovyov est prévue pour 2030-2035, ajoutera les modules de logistique et de production à la station, ainsi qu'une plate-forme à plusieurs niveaux pour l'entretien des engins spatiaux. Le volume pressurisé de la station à ce stade passera à 450 m 3, et elle pourra stocker jusqu'à 9 100 kg de carburant (N 2 O 4 /UDMH), accueillir un équipage maximum de quatre, et en recevoir un ou deux avec équipage et un à trois cargos par an.

