Medellin lance un plan pour protéger les pigeons

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

Les pigeons sont des oiseaux qui suscitent des discussions d'amour et de haine. Pourquoi ? , ont de nombreuses stigmatisations quant à leurs implications sur la santé des humains et des autres espèces. En outre, certaines personnes affirment qu'elles affectent les statues, les sculptures, les façades et autres espaces publics.

C'est précisément ce que le maire de Medellín entend « démystifier » par le biais du ministère de l'Environnement, qui travaille en coordination avec le groupe de recherche Alliés pour la planète de l'Université d'Antioquia, qui promeut une interaction « responsable et respectueuse des pigeons » plan. Cette stratégie permettra de compter les individus, de diagnostiquer leur état de santé et de faire avancer les processus d'éducation avec la communauté.

En fait, trois parcs de Medellín interviennent déjà : Aranjuez, Belén et Pedregal ; mais l'idée sera d'avoir une plus grande couverture avec le plan susmentionné. Diana Marcela Santacruz, sous-secrétaire à la protection et au bien-être des animaux, a déclaré :

L'administration a expliqué qu'elle effectuait un diagnostic « éco-sanitaire » des pigeons dans certains secteurs de la ville, conçu à partir de trois éléments fondamentaux pour donner une « bonne gestion de cette espèce » ; avec la main du groupe de recherche Allied for the Planet, ils ont déterminé que « le diagnostic, stratégies de recherche et d'éducation, ensemble, elles constituent une base pour la gestion intégrale de chaque parc, en préservant les principes de l'écologie ».

« Grâce à la connaissance de l'éthologie de l'espèce, de ses préférences pour la nidification, des caractéristiques spécifiques de son système digestif, de son anatomie, de sa dynamique comportementale et reproductive, il est destiné à susciter une plus grande empathie chez les personnes envers les pigeons », a expliqué le sous-secrétaire Santacruz, qui sera le intention du plan de conduite qui est en cours d'élaboration à Medellin. Par exemple, des journées de sensibilisation ont été organisées auprès d'enfants et d'adolescents dans certains établissements d'enseignement, auxquelles ont participé plus de 200 étudiants, enseignants et chefs d'établissement.

Depuis 2007, dans la capitale d'Antioquia, des stratégies ont été développées pour contrôler les pigeons, notamment : l'extraction des œufs des pigeons, situés dans certains parcs, et l'entretien et le nettoyage périodique de ces zones, ainsi que l'alimentation contrôlée de certaines de ces populations d'oiseaux. En fait, certains activismes citoyens aident à préserver cette espèce, par exemple, le portail Centro de Medellín rapporte dans une chronique comment, dans certains parcs, les habitants informels et les vendeurs de certains secteurs de la ville achètent des morceaux de maïs, les arrosent sur les places et ces oiseaux doivent manger.

Cette modalité a été interdite par le bureau du maire de Medellín en 2017, car le ministère de la Santé avait alors assuré qu'il n'était pas sain pour ces animaux de se nourrir de maïs, de pain ou de farine. Cette mesure a été rejetée par les citoyens, principalement par certains marchands qui vendent cette nourriture, afin que les visiteurs des places et des parcs puissent nourrir les pigeons, ce qui est presque une « attraction » non seulement à Medellín, mais dans plusieurs villes du pays.

CONTINUEZ À LIRE :

Le parti de Gustavo Petro, Colombia Humana, dénonce avoir attaqué ses bureaux à Bogotá : « Ils ont brisé des vitres et des barres »