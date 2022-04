Les troubles de la voix ont augmenté de 30 % pendant

La voix est un outil indispensable à la communication humaine. La cause la plus fréquente de troubles de la voix est un processus inflammatoire des cordes vocales , qui s'efforce d'augmenter le volume face aux obstacles imposés par la distance physique, le bruit de l'environnement ou le tissu de la jugulaire.

Pour sensibiliser le public aux soins vocaux et à l'importance de la détection précoce des maladies affectant le larynx et les cordes vocales, la Journée mondiale de la voix est célébrée dans le monde entier le 16 avril.

Un certain nombre de symptômes doivent être pris en compte car ils peuvent indiquer des problèmes avec les cordes vocales. Les changements dans la qualité de la voix couvrent une série de situations : « Que le son soit différent de la normale ou quelque chose de plus « rauque », ce que l'on appelle la dysphonie, c'est-à-dire la difficulté à émettre des sons en essayant de parler, et qui peut se manifester par une forme plus terne, aérée, serrée voix, avec coupures, même la perte totale de la voix ou l'aphonie », a déclaré la spécialiste Patricia Farías, médecin en orthophonie au British Hospital.

Il existe également d'autres types de « signaux d'alarme » tels que la fatigue ou la fatigue pendant ou après la parole, l'essoufflement, la douleur et/ou l'inconfort dans le cou et les épaules lors de la parole, le nettoyage fréquent, l'inconfort lors de la déglutition, la douleur à l'oreille après avoir parlé, la sensation de corps étranger dans la gorge et/ou une perte partielle de voix ou de total, entre autres.

Bien que l'on pense souvent que les soins vocaux ne sont réservés qu'à certains secteurs, tels que les enseignants, les chanteurs ou les orateurs, Fabiana Wilder, responsable de l'orthophonie à l'Hospital de Clínicas, a averti : « Tout changement de voix est un indicateur pour faire une consultation et si ces modifications durent plus longtemps plus de 15 jours, nécessite oui ou oui une consultation avec un laryngologue spécialisé et un orthophoniste. Il n'est pas normal que la voix devienne rauque, dysphonique ou que des pauses apparaissent, ni chez les enfants ni chez les adultes. »

Le spécialiste a souligné que près de 30% de la population générale souffrait de dysphonie à un moment donné de sa vie et que dans le cas des professionnels de la voix, ce chiffre passait à 45%.

Cette situation a été aggravée par la pandémie de Covid-19, puisque depuis sa création, les consultations ont augmenté de plus de 30 % chez les personnes âgées de 20 à 60 ans, et dans une moindre mesure entre 65 et 70 ans. Parmi les principales raisons, Wilder a inclus les restrictions mises en œuvre par l'urgence sanitaire : « La dynamique de communication a changé. À cause du masque, la clarté de la parole est limitée et nous devons faire plus d'efforts pour être compris. De nombreux patients signalent beaucoup d'inconfort : sensation de sécheresse ou corps étranger. »

Chez les personnes âgées, les troubles vocaux sont associés à la situation d'isolement initial : « Avec toutes les restrictions, les personnes âgées n'ont pas communiqué, il y a donc une diminution des performances par rapport à la non-utilisation de la voix », a réitéré le spécialiste de l'Hospital de Clínicas.

Quelle est la meilleure façon de prendre soin de la voix ?

« La connaître et la former. Souvent, l'indication thérapeutique est liée à la prise de conscience des éléments de l'utilisation de la voix afin d'éviter de futures blessures et dysphonie. En général, une pathologie bénigne survient en raison d'une mauvaise utilisation et d'un abus de la voix, c'est-à-dire d'une forte demande vocale et sans diagnostic ni traitement correspondants », a expliqué Wilder.

« Il est essentiel de savoir que si la dysphonie ou l'un de ces symptômes ou signes persiste pendant plus de sept jours, il est nécessaire de consulter un médecin spécialiste. De nombreux dommages et blessures au larynx sont souvent associés à des voix rauques, dures ou aggravées et sont généralement minimisés ou normalisés », a ajouté le Dr Farías.

Diagnostic et prévention

Le service d'orthophonie de l'Hôpital de Clínicas de Buenos Aires aura lieu à partir du samedi 16 avril, dans le but de fournir plus d'informations sur les principales caractéristiques de la voix. Une analyse acoustique de la voix sera réalisée à partir des enregistrements reçus. Pour effectuer la requête, vous devez envoyer un e-mail à dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

« S'il y a un quelconque type de modification, nous indiquerons et/ou suggérerons les étapes à suivre en fonction des caractéristiques que nous évaluons. Cela peut être l'indication d'une consultation oto-rhino-laryngologique précoce, d'un entraînement vocal ou d'un suivi périodique en fonction de la demande vocale », a expliqué le responsable de l'orthophonie de l'hôpital universitaire.

Pour sa part, la zone du larynx et de la voix du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital britannique proposera une discussion en ligne ouverte et gratuite pour sensibiliser aux utilisations et aux abus de la voix, aux moyens de prévenir les maladies, les dommages et les blessures, et aux soins particuliers lors de l'utilisation de la voix au travail, parmi autres. Il aura lieu le 22 avril à 19 h et s'intitulera : « Toute la vie avec voix ».

