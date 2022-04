La peur dans la Sierra Nevada de Santa Marta suite aux affrontements entre le Gulf Clan et Los Pachencas

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Dans la zone rurale de la municipalité de Ciénaga (Magdalena), il y a des avertissements concernant les combats que les forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie, mieux connues sous le nom de Clan du Golfe, et les forces d'autodéfense de la conquistadora de la Sierra ou de Los Pachenca, qui se battent sur le territoire depuis le début de la Semaine Sainte pour continuer à commettre des crimes liés au trafic de drogue.

Le village de La Secreta est le plus touché, ont-ils rapporté dans le journal El Heraldo de Barranquilla, où les hostilités entre les deux groupes de trafiquants de drogue se sont intensifiées, à la suite desquelles plusieurs familles ont abandonné leurs maisons et ont déménagé dans les zones urbaines de la ville, et le commune voisine de Zona Bananera, ainsi que les villes de Santa Marta et Barranquilla.

Pendant ce temps, sur la station de radio Caracol, ils ont consulté un anthropologue Lerber Dimas, qui est un analyste du conflit dans cette région du pays, qui a expliqué que les personnes touchées ne se reconnaissent pas comme des personnes déplacées, car elles ont quitté leur domicile volontairement pour empêcher tout incident dans le au milieu des affrontements entre les structures criminelles.

« Ils ne se sont pas présentés, et ils ne le feront pas non plus Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un déplacement forcé. Pour eux, c'est grave, mais cela n'implique pas qu'il s'agisse d'un déplacement parce que personne ne leur a dit : -quitter cette zone-, mais ils sont partis de leur plein gré parce qu'ils ont vu le risque et c'est un déplacement et même s'ils l'interprètent différemment, le crime est en train de se produire », a-t-il expliqué sur Caracol Radio.

Il a ajouté que ces deux groupes, issus de l'Auc éteinte, se regroupent, ce qui a conduit à la vague de violence dans cette région des Caraïbes colombiennes. « Personne ne leur dit de partir, mais il n'y a aucune garantie de sécurité ou de tranquillité d'esprit », a-t-il dit.

Dans le journal local El Informador, ils ont consulté les autorités locales de Ciénaga, où ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu d'informations faisant état du départ forcé de personnes vivant dans des lieux touchés par les affrontements armés.

« L'ordre public a été contrôlé en termes de secteur urbain ; cependant, dans la zone rurale, il y a eu des dommages à La Secreta, mais nous faisons exception que l'armée nationale garde déjà le secteur et assure la sécurité des habitants », ont-ils cité dans ce média ce que le secrétaire a déclaré le gouvernement municipal, Hector Zuleta Rovira.

Le responsable a assuré que le maire de la population, Luis Tete Samper, avait demandé au ministre de la Défense, Diego Molano, de renforcer la présence de l'armée dans la région face au siège des groupes de trafiquants de drogue et a réitéré que jusqu'à présent, il n'y avait aucune information sur les civils touchés.

« Jusqu'à présent, nous n'avons pas de rapport confirmant si des personnes sont blessées ou tuées ou s'il y a des familles déplacées, comme l'ont indiqué de nombreux médias. Tant que nous n'aurons pas le rapport officiel de l'armée qui inspecte la zone, nous ne pouvons pas commencer la route pertinente ; ce qui est clair qu'en coordination avec d'autres entités, nous mettons en œuvre les stratégies nécessaires pour obtenir le plus d'informations sur l'affaire », a-t-il conclu.





