Jorge Triana a battu les officiels du quatrième trimestre pour les déclarations de Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Le député du Parti d'action nationale (PAN), Jorge Triana, s'en est pris à divers responsables de la quatrième transformation (Q4), dirigée par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en raison des déclarations de Pablo Gómez à propos de la consultation sur la révocation du mandat.

Par le biais de son compte Twitter, le législateur bleu et blanc a assuré que « le gouvernement veut punir les citoyens qui n'ont pas voté lors de la consultation frauduleuse ».

« Le gouvernement veut sanctionner les citoyens qui n'ont pas voté lors de la consultation frauduleuse de révocation du président et souhaite en même temps que des atrocités telles que celles de Gertz, Bartlett, Scherer, Ana Guevera, Ovalle, Carlos Lomelí, Delfina, López-Gatell restent impunies », a déclaré le législateur paniste a écrit sur les réseaux sociaux.

Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)

Bien qu'il n'ait pas justifié les raisons pour lesquelles il a pointé du doigt certains agents publics, les propos de Jorque Triana ont été prononcés après que, ces derniers jours, le chef de la Cellule de renseignement financier (CRF) a déclaré que la participation des citoyens à la révocation du mandat était obligatoire et s'il ne l'avait pas fait la participation aux urnes le 10 avril aurait des conséquences.

Pablo Gómez a cité l'article 35 de la Constitution mexicaine, qui stipule que tous les citoyens ont l'obligation de voter lors des élections, des consultations populaires et des processus de révocation, et a précisé « la sanction pour non faisant ainsi » dans le 38e.

Cependant, Gómez a eu un peu de confusion en ce qui concerne l'article de la Constitution qui établit le caractère obligatoire, et a fait remarquer peu de temps après que l'article 35 parle du droit de vote, tandis que l'article 38 mentionne des sanctions pour non-vote.

Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

Cependant, le chef de la CRF a repromulgué que l'Institut national électoral (INE) n'avait pas informé les Mexicains que le vote pour la révocation du mandat était obligatoire. Cela s'est produit après que seuls 16,5 millions de Mexicains possédant les titres d'électeur se sont rendus dans les bureaux de vote alors que près de 76 millions de personnes ont choisi de ne pas y assister.

Compte tenu de cela, l'INE a assuré, le 14 avril, que les deux trusts dont elle dispose sont protégées par la loi, et a accompagné son message d'une réfutation à Pablo Gómez, sans le mentionner explicitement, déclarant : « Celui qui dit que l'INE pourrait mettre plus de boîtes avec cet argent, ment. »

L'organisme électoral a expliqué, dans un communiqué, que les fiducies dont il dispose, à la fois le Fonds pour répondre aux responsabilités du travail et le Fonds pour l'exécution du programme d'infrastructure immobilière, ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été créés.

El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Cela est dû au fait que la loi fédérale sur la responsabilité budgétaire et financière établit à l'article 11 que « l'unité responsable de l'agence ou de l'entité à partir du budget duquel les ressources ont été allouées, ou qui coordonne leur fonctionnement, est responsable de leur application pour le fins pour lesquelles la fiducie ».

« Au total, les trusts ont un solde de 1 353,09 millions de pesos, dont seulement 626,15 millions de pesos sont disponibles, mais ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles spécifiées », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Pablo Gómez a répondu : « Ce que l'INE me répond officiellement à propos de ses deux trusts est l'une des nombreuses manifestations du caractère illégal des deux. L'INE n'est pas une institution de sécurité sociale ni un fonds immobilier. Il ne pouvait pas mettre de côté des ressources à d'autres fins que sa fonction. »

