Le séjour de Miguel Ponce en Bolivie a été court et ce qui a mis fin à tout cela, c'est le défaite face à l'Ayacucho FC pour la Copa Sudamericana. Juste un jour après la formidable victoire 2-0 que les « Zorros » ont marqué à Cochabamba, le conseil d'administration de Jorge Wilstermann a décidé de ne plus compter sur le Chilien. Il n'a passé que 133 jours au club.

En tant que dernier du groupe D du tournoi Conmebol et cinquième avec 10 points dans le tournoi Apertura de la ligue bolivienne, ceux qui dirigent l'équipe ont décidé de ne plus compter sur les services du stratège, qui a joué 12 matches et ajouté quatre victoires, deux nuls et six pertes.

« Le professeur Miguel Ponce cesse de faire partie de l'institution à partir de ce moment. Nous sommes reconnaissants pour le travail accompli à ce jour et nous lui souhaitons du succès dans son avenir professionnel », a écrit le club sur ses réseaux sociaux pour dire au revoir au DT, qui a apparemment une offre de Santiago Wanderers de la première division chilienne.

Rappelons que les « ayacuchanos » ont remporté une grande victoire sur la route et ont ajouté leurs trois premiers points dans la compétition par la suite de tomber 3-2 à Sao Paulo à Lima lors de la première date de l'international , où ils sont arrivés après leur départ sur le chemin de Sport Boys. L' « équipe de l'église » a été supérieure non seulement dans le résultat, mais aussi dans le match. Bien que les rouges aient eu quelques chances et aient fait figure au gardien de but Andy Vidal.

Il s'agissait de la troisième expérience à l'étranger, la Bolivie étant le seul pays où Miguel Ponce a travaillé à l'étranger pour le moment. Il avait auparavant réalisé San Jose et Blooming, où il n'est pas resté longtemps non plus et n'a pas obtenu de grands résultats.

Rappelons que l'Ayacucho FC et Jorge Wilstermann se retrouveront en Copa Sudamericana, mais cette fois, ceux menés par Alejandro Apud seront locaux. Cet engagement aura lieu le jeudi 05 mai pour la quatrième journée du groupe D et aura probablement lieu au stade Inca Garcilaso de la Vega à Cusco. Les « Zorros » font partie du groupe D avec Sau Paulo du Brésil et Everton du Chili. Il est important de noter que seul le premier de chaque groupe se qualifiera pour les huitièmes de finale.

ANDY VIDAL ET DEUX JOUEURS DE MELGAR DANS LE XI IDÉAL

Andy Vidal, Bernardo Cuesta et Alejandro Ramos font partie des onze idéaux du deuxième tour de la Copa Sudamericana 2022. Luis Caicedo (centre) et Nilson Angulo (ailier) de la Ligue Quito d'Équateur, Alexandro Bernabei (arrière gauche) de Lanús d'Argentine, Fabricio Domínguez (ailier) du Racing Club d'Argentine, Robert Arboleda (centre) de Sau Paulo du Brésil, Didier Moreno (roue centrale) de Junior de Colombie, Lucas Romero ( roue centrale) d'Independier d'Argentine et Danny Luna (attelage) à partir du 9 octobre en Équateur.

AYACUCHO 2-0 JORGE WILSTERMANN

L'Ayacucho FC s'est imposé 2-0 face à Jorge Wilstermann le mercredi 13 avril pour le Groupe D, date 2 de la Copa Sudamericana 2022. Le match s'est déroulé au stade Felix Capriles de Cochabamba, en Bolivie. Les « Zorros » ont gagné grâce aux buts de Francisco Duclós dans les 9 minutes de la première mi-temps et l'Uruguayen Cristian Techera a scellé la victoire 2-0 en contre-attaque après avoir échappé au gardien de but de Wilstermann.

