Le moment choquant où un véhicule est frappé par la foudre sur une autoroute américaine

A voiture est impactée par A Lightning sur A route

Lorsque le photographe et chasseur de tempêtes, Chris Riske, et son ami, More Pi, sont partis à la recherche d'images pour leur chaîne YouTube, ils n'imaginaient pas qu'ils feraient partie de l'actualité dans leurs propres disques.

« C'est une image incroyable d'une voiture frappée par la foudre ! » a également décrit le youtubeur lors de la présentation de sa publication.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Chris était garé sur le bord d'une route, dans la ville de Gilmore City, dans l'Iowa. Alors que l'autre véhicule, une Toyota Prius, a été frappé par un éclair lors d'une manœuvre dans la tempête.

« Récit : Mon ami a été frappé par la foudre le 12 avril 2022 dans l'Iowa lors d'une course poursuite contre la tempête. Il tournait juste dans cette direction quand c'est arrivé », a-t-il aussi expliqué en bas de la vidéo sur sa chaîne.

Bien qu'à première vue, le moment soit presque imperceptible, lorsque vous jouez à une vitesse plus lente, la vidéo montre clairement comment la foudre frappe l'arrière du toit de la voiture.

La décharge laisse derrière elle des étincelles qui tombent sur le trottoir et un peu de fumée sur le toit de la voiture qui disparaît rapidement.

« Oh my God, oh my God », c'est la seule chose que le photographe réussit à dire alors qu'il enregistrait de façon inattendue ce qui s'est passé.

Malgré cette image surprenante, le conducteur du véhicule n'a pas été blessé, selon le youtubeur.

« Votre voiture a été immobilisée et est toujours en cours de réparation. FOU ! » , a-t-il dit pour conclure son histoire.

LA MORT À LA MAISON

Cette semaine, une jeune femme de 20 ans est morte en Arkansas après qu'un arbre soit tombé sur sa maison alors que de fortes tempêtes ont frappé l'État et qu'une possible tornade a déchiré les toits des maisons de l'Alabama, ont indiqué des responsables.

La mort de la femme est survenue mercredi dans le cadre d'une épidémie de plusieurs jours de mauvais temps qui a provoqué des tornades, des vents violents et une énorme grêle dans certaines parties du centre et du sud des États-Unis.

Une possible tornade a déchiré les toits des maisons d'une communauté de logements sociaux et a éclaboussé des débris sur les voitures mercredi soir dans le comté rural de Greene, en Alabama, à environ 90 miles au sud-ouest de Birmingham. Billy Hicks, qui vit dans la région, a raconté à WBMA-TV qu'il était allongé lorsqu'il a entendu une rafale de vent qui n'a duré que quelques secondes.

« J'ai sauté et j'ai mis mes vêtements, j'ai mis mes chaussures quand c'était fini. Je me suis approché de la porte latérale et j'ai regardé en face. Je savais que quelque chose avait impacté toutes ces maisons », a raconté Hicks, qui est monté dans sa voiture pour chercher les voisins.

Quant au décès survenu en Arkansas, la femme est décédée lorsqu'un arbre s'est effondré au-dessus de sa maison de Rison peu après 16 h 30 mercredi, l'immobilisant sur le canapé, a rapporté Stephen McClellan, coordonnateur de la gestion des urgences du comté de Cleveland. Rison se trouve à environ 90 kilomètres au sud de Little Rock.

(Avec des informations provenant de l'AP)

