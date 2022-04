Le Bureau du Médiateur met en garde contre les violations des droits économiques, sociaux et environnementaux à Magdalena

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

Ce vendredi 15 avril, le bureau du Médiateur a alerté sur la violation des droits sociaux, économiques et environnementaux des citoyens du département de Magdalena.

Cela a été averti par le Médiateur, Carlos Camargo, lors d'une réunion avec des représentants du secteur productif à la Chambre de commerce de Santa Marta, au cours de laquelle il a invité à promouvoir la reprise économique et la croissance dans la région.

« En l'absence de poursuite des politiques visant à stimuler le Programme formel de soutien à l'emploi (PAEF) et face à l'attente d'une augmentation des prix du crédit à court et moyen terme, des taux de croissance plus élevés pourraient être limités. Il est impératif de continuer à maintenir la voie de l'amélioration des indicateurs sociaux en 2022 et 2023, afin de revenir aux niveaux d'avant la pandémie et de pouvoir garantir, en particulier, les droits économiques et sociaux de ceux qui dépendent de ces chaînes de production », a déclaré le responsable.

Selon les données du Département administratif national des statistiques (DANE), la reprise économique à Santa Marta a contribué à améliorer la situation de l'employabilité. Toutefois, la vulnérabilité a été mise en évidence dans le tissu commercial et dans un grand nombre de microentreprises informelles représentant 95 % du secteur.

À cet égard, l'entité a indiqué que le Bureau du médiateur délégué aux affaires économiques, sociales et culturelles fournira un soutien pour aider les secteurs productifs de la région à articuler et à renforcer le secteur économique de son influence.

« Le Médiateur s'est également déclaré préoccupé par la protection du droit fondamental à l'eau, qui devrait être garanti en tenant compte du principal problème auquel est confronté l'aqueduc de Santa Marta, où la forte demande dépasse la capacité d'épuration et où la détérioration est évidente dans les bassins du Rivières Gaira, Piedra et Manzanares », a déclaré l'entité.

Enfin, le défenseur a fait part de ses préoccupations concernant la protection du droit fondamental à l'eau, afin de résoudre l'un des principaux problèmes rencontrés par cette ville des Caraïbes colombiennes, alors que des groupes de travail sont organisés avec les autorités environnementales et nationales pour faire avancer la recherche d'une solution. structurel.

Le médiateur, Carlos Camargo, a appelé en mars dernier à redoubler d'efforts face à l'intensification de la saison des pluies en Colombie, en raison du phénomène de la niña signalé le mois dernier.

À ce jour, en 2022, 386 urgences hivernales ont été recensées dans 280 municipalités de 21 départements. Parmi ceux-ci, 210 étaient des mouvements de masse, 76 inondations et 31 augmentations soudaines. Environ 30 000 personnes ont été touchées ; 48 ont été signalées mortes, 61 ont été blessées et 3 sont portées disparues, rapporte l'UNGRD. Les départements les plus touchés : Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Chocó, Risaralda, Valle et Santander.

Le responsable qui s'est rendu dans la municipalité de San Carlos, Antioquia, a déclaré : « L'urgence à San Carlos, comme celles qui se sont produites ces dernières semaines dans d'autres régions du pays, est un exemple des urgences qui pourraient survenir, selon les avertissements émis par le Système national de gestion des risques de catastrophe, en dont la possibilité d'une augmentation des précipitations pouvant atteindre des niveaux historiques ». En outre, il a ajouté que dans cette municipalité, 250 familles étaient touchées par la croissance du fleuve San Carlos.

