Les histoires qui se cachent derrière la pièce Developations, par la Commission de la vérité

Ana Delina Páez a mal au ventre lorsqu'elle monte sur scène, non pas à cause d'un manque d'expérience d'acteur ou d'une peur scéniques, mais parce que sur scène elle représentera ou réalisera la façon dont elle a imaginé la recherche de son fils, Eduardo Garzón Paéz, victime d'exécutions illégitimes présentées comme des victimes au combat, connus sous le nom de « faux positifs ».

Elle est l'une des 12 mères de Mafapo qui font partie de la distribution de la première pièce de grand format de la Commission de la vérité, intitulée Unveils : A Song to the Four Winds, qui sortira ce jeudi pour la première fois au public au Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá.

Ce n'est pas la première fois qu'Ana Delina joue dans une pièce de théâtre. Quand j'étais à l'école - se souvient-il en dialogue avec Infobae - il participait à n'importe quelle initiative artistique. Les installations économiques de sa maison ne lui ont pas permis de faire carrière dans ce domaine, mais maintenant, alors qu'il a environ 70 ans, il a eu plusieurs occasions de le faire, bien que dans un autre objectif : la vérité pour les victimes.

« Je suis très heureuse, quand je suis ici, je n'aurais pas envie de partir. Dans ce travail, j'ai été très heureux, même si ce travail est douloureux, car j'ai beaucoup de souvenirs de tout ce qui concerne mon fils », dit-il.

Eduardo Garzón Páez avait 32 ans lorsqu'il a disparu le 4 mars 2008. Il a vécu à Bogota avec sa mère, orpheline de père et deuxième de deux frères. Il avait étudié au lycée dans une école militaire et n'avait pas perdu la propreté enseignée, il avait des dents parfaites et peignait la chasse d'eau. Il a eu trois enfants et pour les soutenir, il a travaillé avec sa mère dans le casino de l'école de police de la sécurité routière.

Le 27 août, six mois après avoir dépensé toutes ses économies de main-d'œuvre dans les recherches inlassables et sans aucun revenu, Ana Delina a retrouvé son fils au cimetière de Cimitarra, dans le Norte de Santander, où il avait été enterré dans une fosse commune.

Il avait été tué le lendemain de sa disparition, de plusieurs coups de feu qui lui ont fracassé le crâne. Quand ils l'ont trouvé, il avait un uniforme militaire sans pointe, mis à la légère. À côté de lui se trouvait Andrés Pesca Olaya, un jeune chauffeur de taxi également originaire de Bogota.

L'affaire a été l'une des premières connues pour le crime odieux de faux positifs et l'une des premières à aboutir à une condamnation. Pour ces événements, un colonel, un lieutenant, un sergent et cinq soldats professionnels ont chacun été condamnés à plus de 40 ans de prison. Maintenant, ils ont profité du JEP.

Ana Delina se sent parfois faible dans sa recherche de la vérité, mais chaque fois qu'elle remarque l'absence d'Eduardo, elle puise de la force pour continuer. « Même si c'est un nom de famille médiocre, je dois blanchir le nom de mon fils », dit-il.

L'art lui a permis d'affronter la douleur et de guérir un peu ce « cœur très brisé » que la violence lui a laissé. Dans le processus, elle a essayé de ressentir ce qu'Eduardo ressentait, mais ce n'était pas facile. Lors d'une représentation à La Candelaria, il y a quelques jours, il a estimé qu'il ne serait pas en mesure d'enfiler un uniforme militaire, mais il a réussi. De même, elle a eu peur et a dû se préparer pendant plusieurs jours à s'enterrer vivante à l'occasion de l'exposition Madres Terra.

Elle a dû être soignée par des ambulanciers après la première réunion de reconnaissance à laquelle elle a participé à la Commission vérité et a rencontré un soldat qui avait commis des exécutions illégitimes. Tout pour Eduardo, pour lui, il continue et supporte le cri qui l'amène à creuser dans le sable sur la scène du Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo.

« Cela a été une expérience formidable de montrer comment nous nous souvenons, comment nous pouvons guérir. Ils ont été des processus de guérison. Cela a permis de ne pas oublier ces cas d'exécutions extrajudiciaires », explique Jacqueline Castillo, également mère et membre victime de Mafapo.

Expliquez que ce n'est pas un processus du jour au lendemain Elle prend des mesures depuis plus de 14 ans pour rechercher la guérison de la blessure qui a ouvert le conflit, à travers diverses formes artistiques auxquelles elle a participé avec les Mères des faux positifs.

Castillo dit qu'il aimerait maintenant pouvoir travailler même avec les auteurs pour faire avancer la réconciliation et tenter de laisser derrière lui la haine et la rancœur. « C'était merveilleux de voir notre famille s'agrandir. Nous avons parlé dans des espaces où nous avons perdu un être cher, nos frères, nos enfants, mais nous avons eu l'accueil de nombreuses personnes, nous connaissons des victimes d'autres événements et maintenant nous les voyons comme une famille », dit-il.

Elle gère les réseaux de Mafapo et, il y a quelques mois, elle a reçu un message d'un soldat qui avait participé à des exécutions extrajudiciaires. Il lui a rendu visite sur son lieu de détention avec d'autres mères qui ont fait preuve de bravoure pour l'écouter et se sont embrassées pour se réconcilier. Quelque temps plus tard, ils ont participé au parachutisme avec l'ancien soldat.

Dans la pièce Unveils : A Song to the Four Winds, de multiples événements du conflit sont racontés, tels que des massacres, des déplacements, des disparitions forcées, parmi de nombreuses autres situations qui ont fait partie de cette histoire.

La commissaire Lucia González a expliqué à Infobae que le travail était né de visites dans des communautés, de l'identification de groupes artistiques et de la découverte des différentes expressions qu'ils avaient construites.

« Nous avons réalisé que c'est l'art à travers lequel les communautés expriment leur douleur, leur tragédie, leurs expériences, leurs rêves. Nous avons d'abord pensé à faire une compilation de chansons qui ont été écrites sur les conflits armés et la résistance et nous avons appelé Iván Benavides, qui est un expert de notre musique, et nous avons demandé pourquoi ne pas faire une pièce de théâtre », a-t-il déclaré.

Ramiro Osorio, directeur du Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, a proposé de contacter Bernardo Rey et Nube Sandoval pour diriger le projet. Avec les communautés, ils ont construit un script qui a rassemblé les récits des victimes dans une œuvre de grand format à laquelle participent plus de 100 personnes.

« Travailler à partir de l'art avec les communautés, c'est établir un dialogue très sincère, profond et significatif, car il ne s'agit pas de l'élaboration d'un entretien, mais plutôt de quelque chose qui est raconté à partir de l'âme des peuples, des besoins de nommage. Ils ont estimé que ce qu'ils racontent peut avoir un très grand écho dans la société dans son ensemble, qui a besoin d'entendre ce qu'ils ont dit il y a longtemps », a expliqué le commissaire González.

Ces initiatives font partie d'un engagement de la Commission vérité, qui remettra son rapport final au milieu de l'année, à une manière plus complète de raconter le conflit, a expliqué le commissaire que cela conduira à une vie plus harmonieuse pour tous.

Les heures de représentation sont les suivantes : jeudi 14 avril à 20 h ; vendredi 15 avril à 15 h et 20 h ; samedi 16 avril à 15 h et 20 h 00.

