José Revueltas : qui était l'écrivain mexicain emprisonné deux fois aux îles Marias

Lorsque le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a commencé son administration, il a annoncé plusieurs changements dans certaines régions du Mexique, tels que le Marias Islands, un endroit qui a servi de prison pendant plus de 100 ans, mais pour lequel AMLO a ordonné qu'il devienne un centre pour les arts, la culture et la connaissance de l'environnement.

À la mi-2021, López Obrador a partagé des photos de l'avancement de la construction du centre d'éducation environnementale « Murs d'eau » José Revueltas, à Islas Marías, qui ouvrira ses portes au public dans trois mois, a déclaré López Obrador.

Et le fait est que les îles Marías ont accueilli l'une des prisons les plus redoutées et les plus isolées du Mexique. Il a été ouvert au milieu de Porfiriato, en 1905, et fermé en 2019. Des personnalités de renom, telles que l'écrivain et militant politique José Revueltas, sont passées dans ses cellules et, au total, pendant qu'elle a fonctionné comme une prison, elle a abrité environ 45 000 prisonniers.

José Revueltas était un écrivain et un militant qui a séjourné deux fois dans cette prison. Ce jeudi 14 avril, marque le 46e anniversaire de sa mort. Par son travail, il s'est distingué comme l'une des figures les plus importantes de la création artistique du pays.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

Il est né le 20 novembre 1914 dans la municipalité de Santiago Papasquiaro, à Durango. Cependant, à l'âge de six ans, sa famille a décidé de déménager à Mexico. À la mort de son père, alors qu'il était très jeune Revueltas, il a quitté l'école et s'est autodidacte à la Bibliothèque nationale.

À l'âge de 13 ans, il a rejoint l'organisation Socorro Rojo International, il a donc commencé son activisme politique très jeune. Peu de temps après avoir rejoint le Parti communiste mexicain (PCM), en 1930, il est emprisonné pour propagande politique. C'était la première fois qu'il entrait dans les îles Marias. En novembre 1932, il s'agissait de sa deuxième admission dans cette prison.

Son expérience en prison a nourri son œuvre littéraire, parvenant à capter ses impressions sur ce que souffrent les prisonniers en détention. Cette période correspond au roman The Water Walls, publié en 1941.

Revueltas était un dissident du système politique mexicain sous tous ses aspects, y compris la gauche. Il a fondé la ligue léniniste de Spartacus et a ensuite été expulsé. « On pourrait dire que José Revueltas ne voyait pas le marxisme comme une foi, mais comme un instrument de libération sociale », explique le ministère de la Culture (Seculta) dans un texte publié en 2014.

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

L'année 1943 a été une période intense dans la biographie de l'écrivain, son roman The Human Mourning ayant reçu le prix national de littérature. La même année, il a été expulsé du PCM lorsqu'il s'est heurté à la direction de Dionisio Encinas, situation résultant de l'expulsion de Hernán Laborde et Valentín Campa.

Selon l'Encyclopédie électronique de la philosophie mexicaine, créée par l'Université métropolitaine autonome (UAM), après son départ du Parti communiste mexicain, Revueltas a orienté ses efforts vers la construction d'une force socialiste qui unifierait les différentes voix de cette pensée politique.

Dans cette mission, l'auteur s'est associé plus intensément à Vicente Lombardo Toledano. Selon un passage cité par l'établissement d'enseignement, l'objectif de cette nouvelle organisation était de contribuer à la construction du parti ouvrier.

« Mon critère était le suivant. Le PP (Parti populaire) allait voir le jour, et c'était très bien, comme le parti des grandes masses petites-bourgeoises, dont le rôle est si important, et décisif au Mexique, dans le cadre des tactiques et des stratégies générales du prolétariat. Les marxistes auraient alors pour mission, au sein du PP, de fonctionner comme une fraction organisée qui représenterait les intérêts de la classe ouvrière, jetant les bases pour que, dans un avenir proche, un véritable parti marxiste-léniniste puisse être créé (grâce à l'unité du marxiste faction avec d'autres groupes, même les militants les plus conscients du PCM) qui aurait son plus fort allié dans le parti de la petite bourgeoisie urbaine et des classes paysannes dans lesquelles le Parti populaire deviendrait nécessairement, a conçu la façon dont je l'ai préfiguré », a déclaré le célèbre écrivain dans ses mémoires publiés dans le volume II du livre posthume The Evocations requis.

En 1967, il a reçu le prix Xavier Villaurrutia pour sa carrière littéraire. Octavio Paz a dit de lui qu'il était « l'un des meilleurs écrivains de ma génération et l'un des hommes les plus purs du Mexique ».

