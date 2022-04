Le 12 avril, l'affiche du Festival Machaca 2022 a été dévoilée, qui a été suspendue en 2020 et 2021 à titre de mesure préventive contre la pandémie de coronavirus. L'édition en cours aura lieu le 25 juin au Parque Fundidora, situé à Monterrey, Nuevo León.

Parmi les artistes les plus en vue sur l'affiche figurent Paulina Rubio, Cartel de Santa, Aleks Syntek, Pantheon Rococo, Kumbia Kings, Minuscule Division, Reik, Belinda et Slipknot.

« Habemus #Machaca2022 ! Tu es prêt ? Rendez-vous en juin neveux Billets sur http://machaca.mx et succursales @SaharisPopCult @VictoriaMX », peuvent être lus dans le compte officiel de cet événement.

De même, il a été rapporté que la vente des billets débutera à partir du 14 avril sur la page du festival de Machaca et sur les branches de la culture pop sahraouie. En revanche, les personnes qui avaient déjà leur billet pour le festival 2020 - qui a été annulé - pourront l'utiliser pour participer à l'événement.

« Billets en vente à partir du jeudi 14 avril http://machaca.mx et succursales @SaharisPopCult », peut être lu sur le compte Twitter officiel du festival.

Le grand contraste entre les genres musicaux des artistes a suscité des dizaines de mèmes sur les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit d'un festival qui réunira des artistes pop, ballades, metal, rock et même reggaeton et rap.

La présence de Belinda et du groupe Slipknot a été l'une des plus évoquées parmi les participants probables de Machaca 2022, car de nombreuses personnes ont souligné que le type de rythmes gérés par la chanteuse pop et le groupe de metal ne correspondait pas bien.

Les mèmes allaient des références aux Simpsons à l'utilisation de photographies de personnes ayant porté des tenues mélangeant des vêtements nordiques, gothiques, emo ou rock en même temps.

Certaines images de films ont également été utilisées dans lesquelles on parle d'une romance entre une fille à l'apparence calme, rose et calme à côté d'un garçon qui s'habille en metalhead, rocker ou une sorte de style stéréotypé comme « grossier ».

Le nombre de commentaires, de mèmes et de blagues sur cet événement était tel que les mots Machaca, Belinda et Slipknot sont devenus une tendance sur Twitter, bien que la plupart des utilisateurs l'aient pris avec humour, il y avait aussi ceux qui étaient déçus et même indignés.

Certains rockers et metalheads ont été offensés par le mélange particulier des genres et ont souligné que, en tant que public, le groupe Slipknot méritait plus qu'une place dans un festival avec Belinda, Paulina Rubio et d'autres chanteuses pop. « Je n'arrive pas à croire qu'ils vont réunir des nacas et des reggaetoneros avec des rockers » et « Ma foi en l'humanité s'est perdue avec cette « affiche » » ne sont que quelques-uns des commentaires négatifs.

De leur côté, les fans de Belinda ont simplement partagé avec fierté leur joie de la présence de Belinda au Mexique et l'opportunité qu'ils auront de voir « La Reina del Pop » en direct.

Mis à part l'humour, il y avait aussi une personne qui a secoué les organisateurs du festival parce qu'ils inviteront Aleks Syntek. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, l'interprète de Sex, Modesty y Lágrimas a été montré du doigt pour harcèlement d'un petit influenceur britannique. Le compte accusait donc Machaca 2022 de soutenir la pédophilie et le viol statutaire.

La programmation complète du festival Machaca 2022 est la suivante :

-Reik

- Nœud coulant

-Paulina Rubio

-Belinda

-Nicky Jam

-Panthéon Rococo

-Le Grand Silence

-Cartel du Père Noël

-Migos

-Zurdok

-Bière

-Division Minuscules

-Rois de Kumbia

-Reyno

-Bandalos chinois

-Samantha Sanchez

-Faire des films

-Vilma Palma et les vampires

-Nortec

-Millionnaire

-Akil Ammar

-Plano

-Fran

-Polaris

-Luisa Vox

-Les personnes en tant que machines

Il convient de noter que jusqu'à présent, on ne sait pas quels seront les scénarios et les horaires pour chaque groupe, artiste et groupe à jouer.

