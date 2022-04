Diego Rebagliati a parlé durement de l'infraction pénale controversée contre Cristal lors de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs U. Católica : le journaliste Diego Rebaliati référé à la pénalité contre l'équipe Celeste lors du match pour la deuxième date du Groupe H de la Copa Libertadores 2022 qui s'est disputée au stade San Carlos Apoquindo de Santiago.

Dans les minutes du match entre l'équipe céleste et les « croisés », l'arbitre uruguayen Leodán González a réclamé un penalty controversé résultant d'une main à l'intérieur de la zone de Percy Liza lorsqu'il a contesté un ballon aérien avec le défenseur Nehuén Paz. Cette décision a mené au but gagnant de l'équipe chilienne.

Le journaliste de Movistar Deportes a publié sur son compte Twitter un commentaire rejetant la décision du juge sur les fiançailles. « Ce qu'un criminel a inventé, il se passe toujours quelque chose dans le... », a-t-il cité.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Il n'a pas été le seul à le commenter via les réseaux sociaux. Son collègue, Horacio Zimmermann, a également commenté le sujet : « Résultat injuste car la différence entre une équipe et une autre a été faite par l'arbitre. Quoi qu'il en soit, Cristal a dû le fermer en premier Percy Liza a échoué deux fois seul. Seul. »

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

« Ce n'est pas criminel. C'est la main d'un joueur catholique. Leodán Gonzales a donné le match à l'Universidad Católica (...) il a infligé un penalty aux locaux », a souscrit Jean Martín Dueñas, reporter pour Rpp. Dans le même ordre d'idées, Juan Carlos Ortecho, journaliste pour la même chaîne, a tweeté : « Cristal n'est pas un criminel à Santiago. Ils le volent en toute impunité. »

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Eddie Fleishman de Willax Tv cité ; L'arbitre invente un U catholique criminel pour une main qui n'existait pas. Ils sont 1-1 et Cristal ne mérite pas d'être vaincu. C'est dommage Conmebol qu'il n'y ait pas de VAR dans la Copa Libertadores. »





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Controverse pour accusation criminelle contre U. Católica contre le Sporting Cristal pour la Copa Libertadores 2022. (Vidéo : ESPN).





Le Sporting Cristal s'est incliné lors de son premier match lors de la Copa Libertadores 2022 face au Brésilien Flamengo (2-0) au stade national de Lima. L'équipe brésilienne a gagné grâce aux buts de Bruno Henrique et Matheuzinho. L'équipe céleste a également été battue lors de son dernier match par la Liga 1 péruvienne après avoir perdu 2-0 contre l'université Cesar Vallejo, a pris 12 points et s'est classée 10e au classement du tournoi Apertura.

U. Católica a débuté avec une défaite dans le Groupe H après s'être incliné 1-0 contre Talleres de Córdoba pour la première date de la série. Le match a été joué au stade Mario Alberto Kempes en Argentine et le but gagnant a été marqué par Hector Fértoli. Les « Crusaders » ont perdu 2-0 face à La Serena lors de leur récente présentation au tournoi chilien et se sont classés neuvièmes du tableau avec 12 points.

L'entraîneur du Sporting Cristal Roberto Mosquera s'est aligné avec Alejandro Duarte ; Johan Madrid, Gianfranco Chavez, Omar Merlo, Nilson Loyola ; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Leandro Sosa ; Irven Avila et Percy Liza.

Le stratège de l'Université catholique Cristian Paulucci s'est formé avec Sebastián Pérez ; José Fuenzalida, Erwin Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot ; Marcelino Nunez, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapia ; Diego Valencia et Fernando Zampedri.

PROCHAINS MATCHS SPORTING CRISTAL

Sporting Crystal vs Club Municipal

Cienciano vs Sporting Cristal

Talleres de Cordoue vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Deportivo Binational

ADT vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Université catholique

Sporting Cristal vs Ayacucho

PROCHAINS MATCHS DE CATHOLIC U.

Huachipato vs Université catholique

Université catholique vs Colo Colo

Université catholique vs Flamengo

Sporting Cristal vs Université catholique

Ñublense vs Université Catholique

Universidad Católica vs Union La Calera

Flamengo vs Université catholique

CONTINUEZ À LIRE