Marcelino Núñez a marqué un but de volée au Sporting Cristal contre l'Université catholique pour la Copa Libertadores 2022

Le Sporting Cristal a visité l'Universidad Católica lors d'un match valable pour la 2ème date du groupe H de la Copa Libertadores 2022. Le stade San Carlos de Apoquindo au Chili a été le théâtre d'un match où les deux équipes avaient besoin de la victoire après les défaites subies le premier jour. En ce sens, et lorsque le match n'a pas été défini dans les zones, Marcelino Núñez a semblé marquer un but de volée et dépasser les « sudistes ».

U. Católica a marqué 1-0 contre le Sporting Cristal pour la Copa Libertadores 2022. (Vidéo : ESPN).

PREVIA

Le Sporting Cristal visite l'Universidad Católica ce mardi 12 au stade San Carlos de Apoquindo (Santiago) pour la deuxième date du Groupe H de la Copa Libertadores 2022. L'équipe péruvienne veut lever la tête en s'imposant loin de chez elle.

Et c'est que lors des huit premiers tours de la Liga 1, ils n'ont marqué que 12 points et sont en dixième position, 8 derrière le leader Deportivo Municipal. En outre, la défaite de vendredi dernier contre l'université César Vallejo de Trujillo a fini par couler une équipe qui se bat habituellement pour les premières places.

Lors des débuts du tournoi continental contre Flamengo du Brésil, ils n'ont pas pu marquer de points non plus après avoir perdu 2-0 à Lima. Il y a aussi des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau, comme Alejandro Hohberg, Gianfranco Chavez, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra et Jhilmar Lora, pour ne citer que les plus surprenants.

Dans le cas du casting « croisé », il vit un moment assez similaire. Il est classé neuvième du championnat PlanVital avec 12 unités et en 9 matches joués. Cependant, ce qui est impressionnant, c'est que sur leurs 7 derniers engagements, 6 se sont soldés par une défaite et un seul par une victoire. Des chiffres assez alarmants pour une équipe qui a fini championne dans sa ligue l'an dernier.

Dans la Coupe, les acteurs du « sud » ont succombé à leur visite aux Talleres de Córdoba lors de la première réunion de cette édition de la Copa Libertadores. Le but a été marqué par Hector Fertoli, qui a laissé son rival coulé et en difficulté pour la suite.

Diego Buonanotte et Fernando Zampedri, qui sont les axes de l'attaque du « mapocho » et les principaux personnages. Le premier compte 2 passes décisives en 8 matchs et le second est le tireur actuel de l'équipe avec 6 buts en 9 matchs. Ils sont rejoints par la promesse chilienne, l'attaquant Gonzalo Tapia, qui à l'âge de 20 ans est récurrent dans les onze de départ et a accumulé 2 buts à 8 reprises cette saison.