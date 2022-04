Le maire de Marioupol a dénoncé le fait que les troupes russes ont expulsé de force des milliers de personnes

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

Les troupes russes ont déporté de force entre 20 000 et 30 000 civils de la ville assiégée de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, vers un territoire contrôlé par la Russie, comme l'a rapporté son maire, Vadym Boychenko.

Selon le maire en chef de la ville portuaire, 50 % des habitants de Marioupol ont été évacués et environ 60 000 ont été évacués par des couloirs humanitaires vers les territoires ukrainiens contrôlés par les forces armées ukrainiennes.

Et 20 000 à 30 000 autres personnes ont été déportées par les troupes russes vers le territoire ukrainien occupé par la Russie ou vers la Russie, a ajouté Boychenko, selon le quotidien ukrainien Pravda.

Selon Boychenko, « aujourd'hui, nous pouvons parler de l'évacuation de 50% des habitants de Marioupol sur les 540 000 personnes qui vivaient ici avant la guerre ».

Alors que la guerre venait de commencer et que le service ferroviaire fonctionnait toujours et que les routes pouvaient encore être utilisées, près de 140 000 civils ont réussi à quitter Marioupol.

Ensuite, 100 000 autres sont restés et environ 60 000 ont été évacués par le couloir humanitaire et avec l'aide de volontaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes à la périphérie de la ville qui doivent également être évacuées, a déclaré le maire.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

« Depuis le sixième jour de la guerre, nous essayons de tout mettre en œuvre pour organiser un itinéraire d'évacuation. Mais les forces russes ont fait et font toujours de leur mieux pour faire en sorte qu'aucun bus ne soit disponible à Marioupol. Ils ont brûlé 150 nouveaux bus en cendres », a-t-il souligné.

Il a ajouté que les travailleurs des services publics et les bénévoles de la ville ont annoncé quand il était possible de partir par un couloir humanitaire, puisqu'il n'y a jamais eu de cessez-le-feu : des gens sont repartis avec des obus qui explosent autour d'eux, a-t-il dit.

« Certaines personnes ont conduit, d'autres ont simplement marché jusqu'à la côte. De là, nous avons d'abord évacué les gens vers Berdyansk, puis vers Zaporiyia avec des convois de volontaires ou partageant des voyages avec d'autres personnes », a déclaré le maire.

Le premier maire a précisé que le nombre de résidents de Marioupol qui ont été expulsés de force vers la Russie n'est qu'une estimation pour le moment.

Selon Boychenko, « ils [les Russes] publient actuellement des listes, mais on ne peut pas leur faire confiance. Selon nos estimations, Marioupol pourrait compter entre 20 000 et 30 000 habitants », ajoute le quotidien local.

« Il est difficile de dire pourquoi ils font cela. Mais, par exemple, hier, mon voisin m'a appelé au téléphone, qui a été expulsé de force. Il est allé chercher de l'eau et ils l'ont emmené. Il se trouve actuellement à Novoazovsk, (ville) occupée par la Russie », a-t-il déclaré au quotidien Pravda.

Marioupol, ville située sur les rives de la mer d'Azov, est assiégée par les troupes russes depuis le début de l'invasion le 24 février.

Plus de 80 pour cent des bâtiments de la ville ont été détruits par les bombardements et les habitants qui y restent, estimés entre 100 000 et 160 000, n'ont ni eau, ni gaz, ni électricité, ni produits de première nécessité.

(Avec des informations d'EFE)

