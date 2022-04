Comment les asymétries naturelles du cerveau affectent la capacité de lecture de chaque personne

La capacité d'assigner des lettres aux sons vocaux correspondants, ou le traitement auditif, est cruciale pour devenir un lecteur compétent. Les capacités de traitement phonologique varient considérablement en raison, en partie, d'influences génétiques. Les différences individuelles dans le traitement ont également été liées à des structures cérébrales variées, même au sein d'un ensemble bien établi de régions cérébrales qui soutiennent un tel traitement. Un groupe de scientifiques a proposé que la mesure dans laquelle ces régions présentent des asymétries hémisphériques en termes de structure et/ou de fonction peut expliquer les différences individuelles dans les compétences linguistiques.

Le cerveau humain présente des asymétries prononcées. Dans la précision du traitement phonologique, ces régions présentent une plus grande activité de l'hémisphère gauche que de l'hémisphère droit. Plus précisément, ces tâches, par exemple le choix d'une rime, provoquent une activité accrue vers la gauche dans le gyri cingulaire supramarginal, frontal inférieur, temporal supérieur et dorsal.

Récemment, un groupe de chercheurs dirigé par Mark Eckert de la Medical University of South Carolina, aux États-Unis, a indiqué que deux théories apparemment opposées sur le traitement du langage étaient correctes.

L'étude, publiée dans la revue en libre accès PLOS Biology, montre qu' une plus grande asymétrie du cerveau gauche peut prédire à la fois des performances moyennes ou supérieures en termes de capacité de lecture, selon si l'analyse est effectuée sur l'ensemble du cerveau ou dans des régions spécifiques.

La capacité de convertir couramment des symboles écrits en sons vocaux est un aspect fondamental de la lecture qui varie d'une personne à l'autre et qui est difficile pour les personnes souffrant de troubles différentiels, tels que la dyslexie. Bien que les asymétries structurelles entre les côtés droit et gauche du cerveau semblent être liées à cette capacité, la manière dont elle reste un mystère .

En utilisant des examens IRM structuraux chez plus de 700 enfants et adultes, ainsi qu'un test de lecture de pseudo-mots et une méthode mathématique appelée homologie persistante, de nouvelles recherches menées par des spécialistes de l'Université de Caroline du Sud ont prouvé comment deux théories opposées sur la manière dont les asymétries cérébrales devraient affecter un traitement phonologique pourrait coïncider dans les résultats.

Les chercheurs ont développé un moyen de déterminer les niveaux d'asymétrie cérébrale à partir de l'imagerie par résonance magnétique en utilisant une homologie persistante. Ils ont découvert qu'en considérant l'emplacement de la région la plus asymétrique de chaque individu, une plus grande asymétrie du cerveau gauche était liée à une meilleure capacité de lecture des pseudomots. Cela confirme l'hypothèse d'une latéralisation cérébrale.

Dans le même temps, ils ont constaté qu'une plus grande asymétrie gauche dans des régions spécifiques, y compris une région de planification motrice appelée zone de Brodmann 8 et une région de surveillance de la performance appelée cingulaire dorsal, étaient associées à une capacité de lecture moyenne, corroborant une hypothèse de canalisation. Il convient de noter que la capacité de lire des pseudomots n'était pas toujours liée à des asymétries dans les régions du cerveau qui, cependant, sont connues pour être importantes pour des fonctions linguistiques spécifiques.

Cependant, pour les spécialistes, il reste à étudier comment les asymétries structurelles gauche/droite du cerveau affectent d'autres types de compétences en lecture et influencent les fonctions d'un réseau linguistique gauche. Eckert suggère que ses conclusions indiquent que, « au niveau de la population, les asymétries cérébrales structurelles sont liées au développement normal d'une capacité de traitement du son de la parole qui est importante pour établir une lecture compétente ».

Dans la mesure où les asymétries structurelles jouent un rôle causal dans le développement des compétences de traitement phonologique plutôt que de refléter la conséquence d'un développement du langage atypique, « les résultats de cette étude suggèrent la nécessité de repenser les explications sur la façon dont ces asymétries sous-tendent l'expression de l'oral et compétences linguistiques écrites », ont conclu les spécialistes.

« Les hypothèses de latéralisation et de canalisation cérébrales peuvent être valables, mais à différentes échelles d'organisation et de fonction cérébrales », prévient Eckert. Une plus grande asymétrie au sein de l'hémisphère gauche peut permettre un traitement phonologique plus efficace, peut-être en raison d'une plus grande spécialisation de cet hémisphère. Les personnes à risque d'altération du traitement phonologique peuvent avoir une fonction relativement préservée en raison du développement asymétrique des régions du cerveau qui servent à surveiller les performances. »

